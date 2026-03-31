¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
La influencia anticiclónica dejará algunas nubes matinales que se irán retirando con el avance del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso
La influencia de las altas presiones y vientos del noreste de este martes dejará bancos de niebla matinal y nubes bajas durante las primeras horas de este martes en A Coruña. La nubosidad se irá retirando con el avance del día para dar paso a cielos despejados ya a partir del mediodía. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 11 y los 18 grados, y el viento soplará moderado del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 11°C 18°C
- Lugo 4°C 16°C
- Vigo 10°C 23°C
- Ferrol 9°C 17°C
- Santiago 9°C 18°C
- Pontevedra 9°C 22°C
- Ourense 6°C 22°C
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