El uso para vivienda dispara un 12% el precio de los locales comerciales en Galicia: «Las plantas bajas ya no están demonizadas»

El Consello de la Xunta aprobó en septiembre de 2023 la primera ronda de modificaciones en las normas de habitabilidad en Galicia para facilitar la conversión en viviendas de los bajos comerciales abandonados o sin actividad en zonas urbanas. La reestructuración del sistema financiero provocó una oleada de clausuras de sucursales a partir de 2010 y dejó centenares de bajos vacíos que el mercado no pudo absorber porque, en paralelo, el sector comercial sufre su propia sangría de cierres con el auge del online y la falta de relevo generacional. En aquel momento, la administración autonómica calculó que había entre 7.000 y 12.000 bajos sin uso y unos 2.000 podrían pasar a uso residencial abriendo la mano para que los concellos puedan hacer excepciones y simplificar las exigencias «para garantizar la intimidad de los residentes» en «ámbitos concretos». Entre otros cambios, la altura mínima de los bajos aptos para el uso residencial pasó de 3,2 a 2,5 metros. El Ejecutivo gallego volvió a aligerar los requisitos en 2025 e, incluso, anunció su disposición a comprar locales para ampliar el parque de vivienda protegida.

Era cuestión de tiempo que, con la puerta abierta a su transformación en hogares, los locales comerciales se enganchasen al acelerón de precios de los pisos y las casas. El metro cuadrado cotizó a 945 euros el pasado 2025 en la comunidad, un 12% más que el ejercicio anterior, según el balance que acaba de publicar el Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Es la tercera mayor subida de todo el país, solo por detrás de Cantabria (18,8%) y Madrid (12,1%); y más que duplica el incremento medio nacional, del 5,4%, hasta los 1.294 euros.

«El precio medio de los locales ha intensificado en el año 2025 el ascenso de precio de 2024», recuerda la entidad, tras el alza del 4% registrada el ejercicio anterior. No fue el caso de Galicia, donde ese año arrojaron una bajada del 6,4%. Los Registradores achacan la tendencia al alza del coste de los bajos al crecimiento de la economía, «en la medida que los locales presentan un alto componente de actividad mercantil, muy alineados con la evolución económica». Pero «persisten factores estructurales con un impacto desfavorable sobre esta tipología de bien inmueble», como la expansión del comercio electrónico y «la intensificación» de los centros comerciales. «Aunque conviviendo con factores positivos -matizan-, como la incorporación de actividades de servicios en locales».

Además de la reinvención de los bajos en lugares de almacenamiento y otras finalidades parecidas, el mercado residencial se consolida como una segunda vida para los inmuebles. Las ventas también crecen con fuerza. La superficie transmitida en las operaciones formalizadas en Galicia se disparó el 23% y alcanzó los 328.863 metros cuadrados. En todo el Estado se superaron los 7,5 millones de metros cuadrados después de un repunte del 11,5%.

Cada vez más

Basta echar un vistazo a los anuncios de venta de los portales inmobiliarios para encontrarse esta nueva realidad. «Cada vez más habitual», confirma Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Entre otras razones, «porque permite generar vivienda donde no la había». «Las plantas bajas estaban demonizadas pero ahora ya no es así. Se ven con buenos ojos», remarca.

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Estar a pie de calle se ha convertido en un punto a favor, tanto para llevar a cabo las obras de rehabilitación como para los propios inquilinos, «especialmente aquellos con problemas de movilidad». A menudo se ofrecen con el proyecto y el cambio aprobado. «Muchos tipo loft y buena eficiencia energética», detalla la máxima responsable de Agalin. En el mercado se dan operaciones directamente con futuros propietarios, aunque el perfil mayoritario viene de empresas o particulares que adquieren el inmueble como inversión, acometen las obras y destinan al bajo al alquiler o lo ponen en venta. «El precio, sumado el local, los permisos y el resto de gastos, es más económico que una obra nueva», apunta Martínez.