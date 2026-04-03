ACCIDENTE
Un fallecido y un herido grave tras una salida de vía en Coristanco
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 38 de la carretera AC-552
José Manuel Ramos Lavandeira
Un joven falleció y otro resultó herido grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban cuando circulaban por la AC-552, en Coristanco. Al parecer, el vehículo acabó colisionando contra un poste de hormigón, a la altura del kilómetro 38.
Un particular alertó al 112 Galicia a las 18.15 horas de este jueves. Según indicó, se trataba de una salida de vía de un turismo con dos ocupantes. Finalmente, según informa 112 Galicia, el conductor falleció y el acompañante fue evacuado en una ambulancia al hospital de referencia.
Los gestores del 112 Galicia movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó hasta el punto un helicóptero medicalizado.
También fueron alertados los Bomberos de Carballo, los miembros del GES de Ponteceso, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco.
Una vez en el lugar, los bomberos indicaron que no fue preciso excarcelar al conductor, pero sí colaboraron con el personal sanitario para sacarlo del interior del turismo.
- 1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
- La Xunta adjudica por 1,3 millones de euros la ampliación de los talleres del instituto de Curtis
- Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
- La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
- Los hórreos de A Coruña, de despensa agrícola a refugio de la memoria: 'Son el testimonio de otras épocas
- Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza