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El buey criado en Val do Dubra que hizo historia en el mercado de Silleda: precio récord de más de 10.000 euros

El animal, de casi cinco años y con la etiqueta Vaca y Buey de Galicia, fue adquirido por Frigoríficos Bandeira en la subasta semanal de la Central Agropecuaria, superando el precio de otras ventas históricas en el mercado

El imponente ejemplar de buey, en Silleda

El imponente ejemplar de buey, en Silleda / Cedida

Martín García Piñeiro

Santiago

Un buey de raza rubia gallega y casi cinco años de edad se convirtió esta Semana Santa 2026 en el animal más caro de la Central Agropecuaria de Galicia Abanca de Silleda en lo que va de año y en el tercero mejor pagado de la historia del mercado.

El buey, nacido el 18 de agosto de 2021, fue criado en una explotación de Val do Dubra, en la comarca de Santiago. Inscrito con la etiqueta Vaca y Buey de Galicia, lo que garantiza su calidad y refuerza su valor, fue adquirido en la subasta semanal de los martes por la empresa Frigoríficos Bandeira por un precio de 10.461 euros.

De esta forma, este animal solamente ha sido superado en la historia de la Central por otros dos bueyes, uno adquirido el 8 de octubre de 2024 por 10.498 euros; y otro vendido el 1 de marzo de 2022 por 10.469 euros. En todo caso, la diferencia de precio entre los tres es simbólica.

Frigoríficos Bandeira compró el buey

Frigoríficos Bandeira compró el buey / Cedida

Récord también en vacuno mayor

Aunque la presencia de un buey de estas características siempre es un espectáculo y su precio de venta algo simbólico y casi anecdótico, por no ser lo habitual, lo cierto es que la subasta del martes en Silleda confirma una vez más el buen momento que está viviendo el vacuno de carne en la comunidad, con una enorme demanda de los ejemplares de más calidad que dispara los precios.

De hecho, en la misma puja del martes en la Central Agropecuaria de Galicia Abanca también se registró el mayor precio medio en la categoría de vacuno mayor, con una vaca por la que se pagaron más de 2.537 euros, batiendo la marca de 2.522 del pasado 17 de marzo.

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Una tendencia que también se confirma en las diferentes subastas de raza rubia gallega que organiza la asociación Acruga y que están batiendo récords de precio medio, certificando el buen momento de mercado del que goza la carne de vacuno de Galicia.

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