Uno de cada cinco gallegos será de origen extranjero en los próximos quince años

Galicia necesitará inmigración para sostener su población, pero ni siquiera eso evitará que pierda habitantes. Según las previsiones poblacionales, en 2039 casi un 20% de los residentes en la comunidad habrán nacido en el extranjero, frente al 12,2% actual. Es decir, una de cada cinco personas. Sin embargo, ese flujo migratorio no será suficiente para frenar la pérdida de población, con la previsión de que Galicia vuelva a quedarse por debajo de los 2,7 millones de habitantes.

El avance será notable: hacia 2037 la comunidad habrá superado el medio millón de residentes nacidos en el extranjero, frente a los 332.035 del cierre de 2025. Pero no suficiente. Al contrario que en el conjunto de España, donde la inmigración empujará la población hasta rozar los 53,7 millones en 2039, en Galicia el envejecimiento y la caída de nacimientos seguirán pesando más que la llegada de nuevos residentes.

Cuestionado al respecto, el demógrafo Carlos Ferrás, de la Universidade de Santiago de Compostela, señala que la proyección de población en la comunidad sigue de forma evidente la tendencia nacional, si bien Galicia está por debajo de la media nacional, de en torno al 19% de población inmigrante. De hecho, al cierre de 2025, era la cuarta comunidad con menos porcentaje de población extranjera, solo por encima de Castilla y León (11,8%), Asturias (11,4%) y Extremadura (6%). Esto, indica, pone de relieve la necesidad "inmediata" de promover "políticas de inclusión social" como las que se hacen en otras autonomías y países, con campañas contra la xenofobia y la discriminación. Hoy en día, con el auge de la extrema derecha y partidos que intentan sacar rédito político de los discursos de odio, "hay que anticiparse", promoviendo tanto políticas integradoras como facilidades para quienes quieran venir a trabajar, porque el mercado, explica, "necesita" este flujo de población, y en Galicia "no podemos cerrar los ojos".

En todo caso, no es una cuestión puramente económica, sino también demográfica. Este saldo migratorio, señala, "no será suficiente", y no lo será por dos motivos muy claros. Por un lado, "no equilibra el saldo natural, no es capaz de frenar el envejecimiento" estructural de la población gallega: por lo tanto, el saldo vegetativo continuará siendo negativo. Además, a esto se suma que las mujeres inmigrantes se adaptan con rapidez a la cultura y los hábitos reproductivos de los lugares de acogida, en un proceso de "emancipación de los sistemas patriarcales" de los que muchas veces proceden. "Comienzan a interesarse, lógicamente, por integrarse en el sistema educativo, por aspirar a salarios más altos y mayor cualificación, y la maternidad pasa a un segundo plano", señala.

Por todo ello, indica, no se puede apostar todo a la inmigración, porque afirmar que por sí sola será capaz de aumentar la tasa de natalidad "no es cierto". "Puede aumentarla a corto plazo", pero con el tiempo, la tendencia se estabiliza. Esto lo avalan los datos: según las mismas proyecciones, la población total de la comunidad aumentará de forma constante hasta 2030, hasta las 2.735.013 personas, momento a partir del cual la tendencia será inversa, hasta situarse en los 2.697.266 habitantes en 2039. Por lo tanto, a su juicio, las políticas de natalidad deben ir de la mano con las migratorias, sobre todo centrándose en el "acompañamiento durante la crianza de los hijos desde que nacen hasta la mayoría de edad, no solo durante los tres primeros años".

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En todo caso, cabe señalar que estas proyecciones son de 2024 y la realidad ya las ha rebasado: ese año el INE estimaba para 2025 una cifra ligeramente inferior a los 332.035 residentes nacidos en el extranjero que finalmente se registraron (un 1,25% menos), lo que sugiere que el cambio demográfico podría ser más intenso de lo previsto. Queda por ver si los esfuerzos de la Xunta y el Gobierno central para atraer y retener población darán sus frutos a tiempo para cambiar una tendencia que, por ahora, parece imparable.