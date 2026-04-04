Ni la AP-9 ni la A-6: el mayor peligro del retorno de Semana Santa en Galicia está en otra parte

La recta final de la Semana Santa se exprimirá hasta el último minuto. En Galicia, donde se prevén 1,3 millones de desplazamientos por carretera, la operación retorno ya está en marcha con un dispositivo reforzado de la Dirección General de Tráfico (DGT) que busca contener los riesgos de un fin de semana marcado por la mezcla explosiva de viajes largos, recorridos cortos y fatiga acumulada.

En las últimas jornadas convivirán los desplazamientos cortos en destino con el inicio de los regresos, lo que incrementará la intensidad de tráfico. En los trayectos por vías secundarias es fundamental circular con la máxima precaución, ya que es donde se registra una mayor siniestralidad, insiste la DGT.

Desde el arranque de la segunda fase del operativo, el miércoles, hasta el lunes, la red viaria española absorberá 9,9 millones de movimientos, un 2% más que el año pasado. El regreso escalonado, adelantado por muchos conductores para esquivar las retenciones del domingo, ya se deja notar en los ejes que conectan la costa gallega con los grandes núcleos urbanos del interior.

En Galicia, los ejes que conectan la costa con los grandes núcleos urbanos del interior afrontarán el fin de semana elevada intensidad circulatoria. La A-6 y la A-52, vías de salida hacia la Meseta, absorberán buena parte del retorno adelantado, mientras que la AP-9, especialmente entre Santiago y Pontevedra, vivirá la convivencia más compleja entre desplazamientos largos y recorridos cortos hacia zonas costeras.

Pero el mayor foco de preocupación sigue estando en las carreteras secundarias, donde se registra la mayor parte de la siniestralidad. En Galicia, más del 90% de los siniestros mortales de su red viaria se registran en este tipo de carreteras. El año pasado, las vías convencionales del país concentraron el 72% de los siniestros graves y 349 fallecidos, con las salidas de vía como accidente más frecuente y letal. En tres de cada cuatro casos estuvieron presentes la distracción o la velocidad excesiva, y cuatro de cada diez conductores implicados dieron positivo en alcohol.

Fatiga acumulada

La DGT insiste en que extremar la prudencia es clave en estos días en los que se mezclan cansancio acumulado, prisas por regresar y una falsa sensación de control en trayectos cortos asociados al ocio. Evitar distracciones —especialmente el uso del móvil—, mantener la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a las condiciones reales de la vía y utilizar siempre el cinturón y los sistemas de retención infantil son recomendaciones esenciales para una vuelta segura.

También se pide especial atención a los usuarios vulnerables —peatones, ciclistas y motoristas—, muy presentes en Galicia durante los días festivos y especialmente expuestos en entornos urbanos y carreteras convencionales.

Desplazamientos cortos

El retorno convivirá además con movimientos locales en zonas de litoral y accesos a poblaciones costeras, una situación que se acentuará en las comunidades donde el lunes aún es festivo y el regreso se retrasa un día.

Para gestionar este escenario, la DGT mantiene un despliegue técnico y humano a pleno rendimiento: agentes de la Guardia Civil de Tráfico, ocho Centros de Gestión monitorizando en tiempo real, radares fijos y móviles, cámaras de control de móvil y cinturón, medios aéreos operativos todos los días, carriles adicionales, paralización de obras y restricciones a vehículos pesados.

La información actualizada sobre el estado de las carreteras continúa disponible en los canales habituales —web de la DGT, redes sociales oficiales, boletines de radio y televisión, el portal infocar.dgt.es y el teléfono 011— para que los conductores puedan planificar su viaje y adaptar rutas según las condiciones del tráfico.

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La operación especial de Semana Santa concluirá a las 24 horas del lunes. Hasta entonces, Galicia afronta un retorno que exige atención y la convicción de que la prudencia sigue siendo la única garantía para que la vuelta a casa no termine convertida en una estadística más.