El PSdeG denuncia que el Pladiga para 2026 sigue sin aprobar y critica falta de prevención

La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado este sábado que el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 sigue sin aprobarse pese a que la ley establece el 31 de octubre del año previo como límite, y ha criticado la "falta de prevención crónica" en la comunidad. Dacosta ha señalado que la Xunta se limitó a presentar un borrador del plan el pasado 23 de marzo, pero aún no está aprobado.

"Hablamos de cinco meses sin planificación actualizada. Y lo peor es que el propio borrador ya asume que van a arder hasta 29.200 hectáreas, frente a las 18.500 del plan anterior. No planifican y por lo tanto ya saben que esto irá a peor", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado las recientes declaraciones del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien reconoció que Galicia se enfrenta a "escenarios completamente nuevos" en materia de incendios por el cambio climático.

"Los expertos ya advirtieron de que venían incendios de quinta y sexta generación, fuera de toda capacidad de extinción. Y la Xunta siguió apostando solo por un sistema de reacción. Llegan siempre tarde", ha considerado.

Y ha añadido que el problema de los incendios no se debe a "terrorismo incendiario" ni al "ADN de los gallegos", sino a un "abandono del monte de manual, falta de ordenación forestal y un déficit crónico de prevención", que dependen de la Xunta.

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La diputada socialista también ha reclamado que se cumpla el dictamen parlamentario de julio de 2018 con 123 recomendaciones sobre prevención, extinción y ordenación forestal, cuando "la inmensa mayoría no se ejecutaron". "Y la ley de lucha integral contra los incendios, que la propia Xunta calificó de prioritaria e imprescindible, sigue en un cajón siete años después", ha criticado.