Un tercio de los tumores detectados en el cribado de cáncer de mama en Galicia se halla en fase avanzada o muy avanzada

Entre 1992 y 2023, el programa gallego de detección precoz de cáncer de mama detectó un total de 13.062 cánceres, de los que un 84 por ciento eran tumores invasivos. Además, en uno de cada tres casos, el tumor se hallaba en un estadio avanzado, II o III.

Según un balance de la Consellería de Sanidade, que examina las 3,5 millones de exploraciones realizadas hasta 2024 al amparo del programa de cribado, la tasa de detección de cáncer ascendió a 3,9 tumores por cada mil mujeres exploradas. Sin embargo, en 2023 la tasa de detección subió hasta los cinco casos por cada mil exploraciones. Se percibe una “tendencia ascendente desde el año 2006” con el pico máximo en 2023 en el caso de las mujeres exploradas por primera vez.

¿Qué ocurre después del diagnóstico? Si el balance se hace desde 1999, en una de cada cinco mujeres cuyo tratamiento se conoce, más de 2.500, se realizó mastectomía, es decir, hubo extirpación. Aun así, Sanidade destaca que la práctica está experimentando “un descenso progresivo” mientras se avanza “mucho” en las técnicas conservadoras.

Un programa exitoso

El programa de cribado de cáncer de mama es uno de los más exitosos de los impulsados por la Consellería de Sanidade, si se tiene en cuenta que, desde se implantó hasta 2024, la tasa de participación es del 80 por ciento, cinco puntos porcentuales por encima de los niveles que establecen como “deseables” las guías europeas. Además, en 2024 se alcanzó un récord, al rozar el 85%. Con todo, la cara B es que los tumores invasivos localizados se diagnostican, según el Sergas, en un “estadio más avanzado del que sería deseable”.

Otros indicadores que analizan la calidad del programa son los tiempos medios de espera. En el caso del que transcurre entre la mamografía y la valoración clínica adicional cuando es necesaria, los datos han mejorado. “En el año 2023 se cumplieron los objetivos”, explica el análisis, “excepto en el caso de la espera para iniciar el tratamiento una vez diagnosticado un cáncer de mama”.

El programa no es estático, sino que busca mejorar. Ese es el objetivo de un programa piloto que aplicó la IA al examen de las mamografías para “aumentar la eficiencia del programa” y “acelerar” el informe diagnóstico, cuyos resultados están ahora en fase de evaluación.

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En 2023 fallecieron en Galicia 388 mujeres por cáncer de mama y un año después, con cifras aún provisionales, fueron 448 y para Sanidade se trata de un problema de “primer orden”.