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A salvo los dos tripulantes de la planeadora que volcó en A Guarda

Se trata del patrón mayor guardés y su hermano

El helicóptero ‘Pesca 1’ del servicio de Gardacostas de Galicia.

El helicóptero ‘Pesca 1’ del servicio de Gardacostas de Galicia. / GONZALO NUÑEZ

A. O. / M. F.

Final feliz al operativo de salvamento desplegado en A Guarda tras volcar una embarcación cerca de la costa.

Al filo de las 10.00 horas de este domingo el servicio de Gardacostas de Galicia enviaba hacia la zona de A Guarda al helicóptero «Pesca I» tras ser avisado de que un barco del tipo planeadora de nombre «Calano» y seis metros de eslora había naufragado en esas aguas.

El «Pesca I», en la zona donde volcó la planeadora en A Guarda.

El «Pesca I», en la zona donde volcó la planeadora en A Guarda. / FdV

En ese momento las dos personas que viajaban a bordo, el patrón mayor de A Guarda y su hermano, permanecían en el agua, uno de ellos provisto de chaleco salvavidas y el otro agarrado a un objeto flotante.

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Finalmente fueron rescatados del agua desde otra planeadora «sanos y salvos» aunque con hipotermia por el tiempo que pasaron en el agua. Una vez en tierra, las dos ambulancias que esperaban en la costa al desenlace del operativo trasladaron a los dos hermanos al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

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