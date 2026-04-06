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Caos en autovía AG-56: cuatro heridos en dos accidentes dejan colas kilométricas en los accesos a Santiago

Se han producido con pocos minutos de diferencia entre sí y en ellos se han visto involucrados hasta cinco vehículos

Conductores atrapados a primera hora afirman que las colas "llegaron hasta Bertamiráns"

Imagen de las largas retenciones que están ocasionando el siniestro de este lunes en la AG-53

Imagen de las largas retenciones que están ocasionando el siniestro de este lunes en la AG-53 / El Correo Gallego

David Suárez

Santiago de Compostela

Lunes caótico en la autovía AG-56 Santiago-Brión. Dos accidentes ocurridos poco después de las 07:30 horas a la altura de Laraño en sentido Santiago, han dejado cuatro personas heridas y han complicado los accesos a la capital de Galicia con colas que, tal y como explica un conductor afectado, "han llegado hasta Bertamiráns".

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirman que el primero de los siniestros se ha producido en torno a las 07:34 horas en el kilómetro 3,200 en dirección Santiago, poco después de la salida que lleva a la Travesía de Pardiñas. En el choque se han visto involucrados tres vehículos y ha dejado dos heridos leves.

Imagen de los vehículos involucrados en el accidente de este lunes en la AG-56 a la altura de Laraño

Imagen de los vehículos involucrados en el accidente de este lunes en la AG-56 a la altura de Laraño / El Correo Gallego

Una situación que se ha visto complicada aún más cuando, pocos minutos después, otro accidente en el punto kilométrico 3,300 entre dos turismos dejaba dos nuevos heridos leves, provocando al mismo tiempo el caos en una vía que a primera hora siempre registra una gran cantidad de tráfico.

Una vez en el lugar, los agentes de la Guardia Civil regularon la circulación y los equipos de mantenimiento despejaron una calzada que sufrió retenciones de hasta dos kilómetros, por lo que fue necesario desviar el tráfico puntualmente por la AC-543 hacia Laraño. A esta hora de la mañana, la autovía ya presenta una circulación normalizada.

La Guardia Civil desvía los vehículos hacia la salida de la travesía de Pardiñas, en Laraño

La Guardia Civil desvía los vehículos hacia la salida de la travesía de Pardiñas, en Laraño / El Correo Gallego

La autovía convertida en "una ratonera"

La autovía Santiago-Brión en uno de los principales accesos a la capital de Galicia y esta mañana después de este accidente, "se ha convertido en una ratonera".

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