El plan para quitar burocracia a los médicos de familia: 5.500 bajas tramitadas en un año por los hospitales, apenas el 2% del total

Los médicos de familia reclaman más tiempo para atender a sus pacientes. Con agendas de hasta 50 consultas por día, no dan abasto. Y esto se complica con todas las tareas burocráticas que soportan. Calculan que hasta un 35 por ciento de su jornada la dedican a gestiones, en concreto, a la tramitación de bajas laborales. La Consellería de Sanidade se propuso quitarles papeleo y desde febrero del pasado año abrió la vía para que los hospitales pudieran emitir partes médicos de incapacidad temporal para los casos de cirugías con ingreso programado.

Se trataba de rebajar la carga burocrática de los médicos de familia pero también de evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes o de sus familiares a los centros de salud para tramitar la baja laboral. Desde la activación de esta medida se emitieron desde los servicios de admisión de los hospitales gallegos 5.553 partes de incapacidad temporal. Desde la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), sin embargo, aseguran que el impacto en Primaria ha sido «insignificante». «Si somos aproximadamente unos 2.500 facultativos, nos han quitado como mucho de tramitar dos bajas al año», razona el portavoz de esta sociedad médica, Jesús Sueiro.

Si se tiene en cuenta que en 2025 hubo más de 350.000 bajas laborales en Galicia, los hospitales asumieron menos del 2 por ciento. El problema es que los servicios hospitalarios solo pueden tramitar estos partes en caso de cirugías, que son minoría en la totalidad de permisos de incapacidad temporal, y dentro de estas solo las que están programadas y además requieran ingreso.

Este servicio arrancó en el área sanitaria de Lugo, en el Hospital Lucus Augusti, en febrero de 2025 y después se extendió al resto de Galicia.

En concreto, en el área sanitaria de Vigo se emitieron 1.100 partes médicos de baja, en la de Pontevedra y O Salnés 393, en A Coruña y Cee 1.208, en la de Santiago de Compostela y Barbanza 1.007, en la de Ferrol 448, en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos 707 y en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras 690.

Impacto en Primaria

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria había calculado que esto permitiría liberar a los médicos de familia de unas 30.000 consultas mensuales, pero aún se está lejos de esa cifra. «Supongo que habrá diferencia por hospitales, pero yo no he notado una disminución de la carga burocrática y nos siguen llegando a consulta pacientes pidiendo bajas por cirugías programadas», se queja Jesús Sueiro.

En su opinión, hace falta «más implicación» por parte de los servicios hospitalarios. «No están por la labor», lamenta. La tramitación de bajas laborales ocupa aproximadamente un 15 por ciento de la jornada de los médicos de familia. A este trabajo se suman otras tareas burocráticas que les absorben otro 20 por ciento, según explica Sueiro. «Nos encargamos de realizar desde informes psicotécnicos, informes de dependencia, gente que se va de viajes y viene a pedir recetas...», enumera.

Cuando en 2024 se presentó el plan para reducir la burocracia en Primaria, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que el objetivo era que en 2026 se redujera «al mínimo imprescindible» el papeleo que debían asumir los médicos de familia.

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Además de tramitar bajas desde los hospitales, este plan incluía nuevas fórmulas de evaluación y seguimiento de los pacientes con una incapacidad temporal de media o larga duración evitando, por ejemplo, que pacientes con una fractura que requiere meses de curación o con un tratamiento oncológico tengan que confirmar cada poco la baja. Y con ayuda de la tecnología se intentó agilizar la elaboración de informes condicionantes de salud, como los necesarios para solicitar la dependencia.