La concentración poblacional se acelera en Galicia: el 22% de los habitantes reside en el 0,3% del territorio, mientras que aumentan las áreas despobladas, que llegan al 38,3%

"Galicia lleva décadas asentada en dos dinámicas sociológicas que determinan su geografía humana. Una es la caída de la natalidad y un saldo vegetativo negativo que no para de incrementarse, y la otra es el éxodo de los habitantes del rural hacia entornos urbanos".

Esta última tendencia sigue viva y, aparte de llevar al abandono progresivo de numerosas aldeas, acelera la concentración de la población. Esto ha llevado a que ya el 22% de los habitantes de la comunidad residan en solo el 0,3% del territorio y que las áreas despobladas lleguen al 38,3% de la superficie de Galicia.

De los casi 30.000 kilómetros cuadrados con que cuenta la comunidad, a principios del pasado año en casi 12.000 no había, literalmente, ni un alma, mientras que en otros 8.600, que representan el 28% de la extensión de Galicia, había registrados menos de 21 habitantes por cada kilómetro cuadrado.

Así lo refleja el Instituto Galego de Estatística (IGE) que ha estudiado la distribución espacial de la población de Galicia en cuadrículas de un kilómetro cuadrado cada una. «Esta información puede ser útil en la toma de decisiones relacionadas con la población que vive afectada por el riesgo de inundaciones, con el grado de accesibilidad de la población al centro de salud más próximo o con los escolares asignados a un centro educativo», explica el IGE.

El caso es que en el 62% de las cuadrículas de un kilómetro cuadrado hay gente viviendo, pero dado que el 22% (unas 595.000 personas) lo hace en el 0,3%, esto da una imagen de la enorme dispersión poblacional que afecta a la comunidad, con grandes áreas en las que apenas hay habitantes.

Basta con compararlo con el resto de España. En el conjunto del Estado, la población vive en el 21,8% del territorio, aunque en Portugal llega al 44%, siendo ambos casos muy inferiores a la radiografía gallega.

Y eso que la concentración en Galicia va paso a paso aumentando. Porque un año antes era el 21,8% de la población la que se concentraba en el 0,3% del territorio y un 38% las cuadrículas deshabitadas.

«Se aprecia una clara concentración de la habitabilidad en los siete grandes ayuntamientos gallegos, esto es, aquellos que superan los 50.000 habitantes (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), así como en el entorno de estas ciudades. Las Rías Altas y las Rías Baixas también presentan una alta concentración, así como algunos núcleos importantes del interior, como Verín, Monforte de Lemos u O Barco de Valdeorras», explica el IGE.

El éxodo del rural al ámbito urbano se produce además en el entorno de las vías de comunicación de gran capacidad, como es el caso de la AP-9, que conecta las ciudades de Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña; la A-52, que une Ourense con Vigo, o la AP-53, entre Santiago y Ourense.

«Por lo tanto, se puede concluir que una parte importante de la población gallega se concentra en el entorno de las grandes ciudades o bien, próxima a redes de comunicación que conectan estos grandes núcleos», concluye el Instituto Galego de Estatística.

Así como la distribución de la población en Galicia no es homogénea, sino que esta tiende a concentrarse en determinadas zonas, se observan las mismas dinámicas de aglomeración si se tiene en cuenta la edad de las personas: los menores de 16 años, por una parte, y los mayores de 64, por otra.

Las cuadrículas de un kilómetro cuadrado con mayor porcentaje de población joven se encuentran en el entorno de los siete grandes ayuntamientos de Galicia, a lo largo del corredor atlántico (la AP-9) y en el litoral de las Rías Baixas, aunque no así en la Costa da Morte. Por el contrario, las cuadrículas con mayores porcentajes de personas mayores de 64 años se encuentran dispersas por el interior de las provincias de Lugo, Ourense y A Coruña.

Este éxodo tiene, entre otras muchas consecuencias, el abandono de núcleos de población. En el año 2024 Galicia puso el candado a 32 aldeas más, superando por primera vez la barrera de las 1.900 sin un solo vecino.

De las 1.912 en las que ya no queda ni un vecino, la mayoría se concentran en las provincias del norte. La mitad está en Lugo, 911, lo que supone 22 vacías más que un año atrás; y en A Coruña son 671, diez más.

Noticias relacionadas

En el sur, Ourense solo perdió una aldea, pasando de 157 a 158; que se compensó precisamente en Pontevedra, la excepción gallega que no solo no vació ni un núcleo de población, sino que ganó uno: tenía 173 sin vecinos en 2023 y en 2024 se contabilizaron 172.