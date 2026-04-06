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Fallece a los 90 años Manuel Caamaño Suárez, referente del galleguismo y uno de los fundadores del PSG y Adega

Nacido en Noia, el aparejador especialista en arquitectura tradicional está detrás de muchos proyectos que abrieron camino y dejaron huella en la política y la cultura de Galicia

Manuel Caamaño Suárez (Noia, 1936)

Manuel Caamaño Suárez (Noia, 1936) / J.V.

Martín García Piñeiro

Santiago

Manuel Caamaño Suárez, una figura de referencia a nivel político y cultural en el galleguismo desde los años 60 del siglo pasado, falleció este domingo a los 90 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria de fuerte compromiso con Galicia y numerosos proyectos que abrieron caminos y dejaron huella.

Nacido en Noia en 1936, se formó como arquitecto técnico en Barcelona y ejerció como profesor en la Escola Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña entre los años 1975 y 2000. A nivel profesional, compaginó esa docencia con la empresa privada en la constructura Dragados.

Especialista en arquitectura tradicional, su obra As construccións da arquitectura popular ganó los premios Antón Losada Diéguez y el Premio da Crítica de Galicia, convirtendo el ensayo en una"referencia imprescindible do noso patrimonio etnográfico", aseguran en edicións Laiovento, donde era socio desde 2014. La editorial publicó ayer una nota expresando su "fondo pesar" por la muerte de Caamaño.

Durante su estancia en Cataluña ya dio muestra de su fuerte activismo y compromiso en la directiva del Centro Gallego de Barcelona, aunque fue a su regreso a Galicia cuando se reveló como un actor importante en la etapa final del franquismo.

Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Galego (PSG) y más tarde, en 1976, también promotor de la asociación ecologista Adega y de la Fundación Castelao (1983). Contribuyó en ese sentido a la articulación del galleguismo político contemporáneo.

A nivel cultural, presidió la Agrupación Cultural O Facho (1966-1979) y entre los 70 y los 80 ejerció como consejero de la Editorial Galaxia y de SEPT (1969-1975), así como promotor y presidente de la Sociedade Cultural Escola Aberta (1978-1986). Manuel Caamaño también está detrás de las revistas Teima y Tempos Novos, en 1976 y 1997, e incluso de la gestación del Museo do Pobo Galego de Santiago.

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