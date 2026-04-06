La oposición se muestra muy crítica de cara al Debate del Estado de la Autonomía: de «refrito de anuncios» a «políticas que no resuelven los problemas de la gente»

De cara al Debate del Estado de la Autonomía, que comienza este miércoles, la oposición se muestra muy crítica con el balance de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo autonómico. Ha sido muy contundente en su valoración el Bloque Nacionalista Galego, que ya la semana pasada denunció 45 compromisos incumplidos entre 2023 y 2025. Al hilo, este lunes su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, auguró que este año el presidente, Alfonso Rueda, presentará un «refrito de anuncios» de los últimos años, tachando el «estilo Rueda» de «pura propaganda». «No tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia, anuncia y anuncia, pero nunca hace», condenó.

En contraposición, aseguró que el BNG centrará el debate en «la Galicia real», prometiendo que llevarán a la Cámara «la voz de miles de personas que esperan 15 días o un mes» en el sistema sanitario de la comunidad o las más de «20.000 personas que esperan en el registro de demandantes de vivienda».

Por su parte, desde el Partido Socialista Gallego también criticaron el balance de cumplimiento de las propuestas aprobadas en el Debate del Estado de la Autonomía del pasado año, reprochando que «una parte importante consisten en enviar cartas al Gobierno». «Uno tiene la sensación de que Galicia es Dinamarca, que aquí todo va bien y que lo único que falla es el Gobierno central», aseveró la diputada socialista y Secretaria de Organización Lara Méndez.

Entre otras cuestiones, puso el foco en las competencias de la Xunta, especialmente en sanidad y vivienda. Concretamente, reprochó que el conselleiro de Sanidade culpase «al Gobierno y a los médicos de que subieran las listas de espera», así como que «el plan de salud mental sigue sin aprobarse». En materia de vivienda, criticó que, ante el incremento de los precios y con unas 31.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda la Xunta, «no está teniendo capacidad de respuesta suficiente».

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«La palabra más repetida es que se está en proceso, en proceso de perder el tren mientras presenta balances para que nadie le haga preguntas», lamentó para, a renglón seguido, exponer que el PP «lleva 17 años haciendo lo contrario de lo que dice» y «haciendo las mismas políticas que no resuelven los problemas de la gente».