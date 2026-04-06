Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago
El temblor tuvo lugar en torno a las 06.42 horas de este lunes, a una profundidad de 18 kilómetros
El Correo Gallego
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes un leve terremoto, de magnitud 1,7 mbLg, con epicentro en Santiago de Compostela.
Según recoge el IGN, el temblor tuvo lugar en torno a las 06.42 horas de este lunes, a una profundidad de 18 kilómetros y con epicentro en la capital gallega. El registro señala que duró poco más de medio minuto.
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