La Audiencia de A Coruña confirma el archivo de denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro de la Xunta Alfonso Villares por falta de pruebas

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por «falta de indicios».

De este modo, confirma el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, en el que determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

En concreto, la sala rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas.

En el auto, los magistrados subrayan que la investigación ya practicada «ha sido amplia y minuciosa» y que, en base a ella, la jueza instructora «no ha apreciado indicios bastantes para procesar», criterio compartido por el Ministerio Fiscal.

«De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario», incide la Audiencia Provincial.

Controversia

En la resolución, los jueces explican que la controversia «no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal».

Además, la sala señala que las diligencias cuya práctica se interesa por parte de la acusación particular -la declaración de la conductora y la ayudante de la ambulancia- presentan «un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado».

Así, explica que el hecho de pretender que ambos «puedan erigirse en testigos directos aptos para establecer, conforme a su mera percepción y experiencia práctica, si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, carece de solidez lógica y procesal».

A ello, añade que «no solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas».

De esta forma, la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que «postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva». Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.

Dimisión como conselleiro

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego en junio del pasado año. Afirmó entonces que dimitía para poder «defenderse» en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró «totalmente inocente».

El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que «se haga justicia cuanto antes» con Villares para «poder recuperarlo para la vida pública».

Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. «En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes», relató entonces en declaraciones a los medios.

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La dimisión de Villares se produjo en junio tras notificación sobre su imputación por una supuesta agresión sexual.