Calcinadas 400 hectáreas en un incendio en la Serra do Galleiro

Con el termómetro rozando los 30 grados y el viento azotando a más de 30 kilómetros por hora, los montes de Ponteareas y la Serra do Galleiro han sufrido este lunes el primer gran incendio de la temporada, cuyo origen fue un tractor, aunque desde la Xunta indican que hubo un segundo foco, apuntando a una «clara intencionalidad». Las llamas calcinaron unas 400 hectáreas de monte raso, alcanzando la cima de la Serra do Galleiro, por lo que la imagen de una gran columna de humo se pudo visualizar desde Vigo y otros concellos del área metropolitana. El viento complicó tanto las labores de extinción que la Xunta tuvo que declarar el nivel 2 de emergencia sobre las siete de la tarde, debido a la cercanía del incendio al núcleo poblado de Galleiro, en Pazos de Borbén.

El fuego se declaró a las 14.47 horas, a consecuencia de un tractor ardiendo en la parroquia ponteareana de Padróns. Las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento hicieron que las llamas corrieran sin control, poniendo en peligro a un núcleo de población en el barrio de Mouro, en Padróns. Por este motivo, la Guardia Civil consideró necesario evacuar de su vivienda a una persona de avanzada edad.

Las llamas alcanzaron la cima de la Serra do Galleiro a las dos horas de comenzar a arder, superando el término municipal de Ponteareas y calcinando territorio de Mos y de Pazos de Borbén. El nivel 2 de alerta se desactivó sobre las 23:30 horas de la noche.

El operativo desplegado en la zona por la Consellería de Medio Rural para combatir el fuego incluyó 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas,cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cincohelicópteros y seis aviones. Además, el propio Concello de Ponteareas movilizó dos retenes de su servicio de emergencias municipal. En este sentido, cabe indicar que el concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, que estuvo coordinando el operativo municipal, recordó que este mismo monte fue duramente castigado por los incendios en Semanas Santas de años anteriores. Sin ir más lejos, esta Semana Santa tuvo lugar el primer gran incendio de la temporada en las comarcas del Condado y A Paradanta; concretamente en Arbo, donde ardieron 33 hectáreas.