La Xunta abre 74 plazas para auxiliar de Policía Local en Galicia: requisitos, pruebas y dónde están

La Xunta ha activado una nueva bolsa de refuerzo para la seguridad municipal en Galicia con la convocatoria de un proceso selectivo unitario para cubrir 74 plazas de auxiliar de Policía Local en 25 concellos, 13 de la provincia de A Coruña, 9 de Pontevedra, dos de Ourense y uno de Lugo. La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia, establece un sistema de oposición libre y abre la puerta a contrataciones temporales en los ayuntamientos adheridos, además de la creación de listas de reserva y de colaboración para futuras incorporaciones.

La convocatoria llega en un momento en el que muchos municipios, sobre todo en primavera y verano, necesitan reforzar plantillas por el aumento de población estacional, eventos, fiestas y mayor presión sobre el tráfico y la seguridad ciudadana. El proceso permitirá a los aspirantes que superen las pruebas optar a un contrato laboral temporal como auxiliares o quedar a la espera de ser llamados desde las listas oficiales.

El plazo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles a partir este miércoles día 8 de abril, preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta, aunque también podrán registrarse presencialmente por las vías previstas en la normativa administrativa.

Proceso

La selección constará de tres pruebas. La primera será un examen tipo test de 50 preguntas sobre el temario oficial. La segunda evaluará el conocimiento de gallego en el caso de quienes no estén exentos. La tercera medirá la aptitud física con un salto vertical para comprobar la potencia del tren inferior y una carrera de 1.000 metros lisos para valorar la resistencia.

Además, tanto las personas aprobadas como las que entren en la lista de reserva deberán superar un curso teórico-práctico presencial de 24 horas en la Agasp, salvo que ya lo hayan realizado en 2023 o después. Ese paso será imprescindible para poder ser contratados como auxiliares de Policía Local.

Los 25 concellos que participan en esta convocatoria son A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, Baiona, Marín, Moaña, Poio, Soutomaior y Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra; Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Melide, Miño, Mugardos, Negreira, Noia, Oleiros, Ponteceso y Rianxo, en A Coruña; además de Barbadás y O Barco de Valdeorras, en Ourense, y Mondoñedo, en Lugo. La Xunta mantiene desde 2017 este sistema de cooperación con los municipios gallegos para centralizar la selección de personal de policía local y auxiliares.

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La convocatoria se apoya en la Academia Galega de Seguridade Pública, que sigue siendo el gran centro de formación de referencia para policías locales y servicios de emergencias en Galicia. Para 2026, la Agasp ha programado más de 530 cursos, cerca de 21.000 horas lectivas y más de 17.800 plazas en su plan de formación continua.