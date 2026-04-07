El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanza rebajas fiscales y medidas para impulsar el acceso a la vivienda

Este miércoles comienza uno de los eventos políticos más relevantes de un año sin elecciones, el Debate del Estado de la Autonomía (DEA), en el que el presidente de la Xunta expondrá el balance de su gestión y los grupos parlamentarios debatirán el rumbo político de la comunidad para los próximos meses. De cara a la cita, el mandatario autonómico ha avanzado este lunes que los gallegos pueden esperar un «balance de lo hecho hasta ahora y de lo que queremos hacer durante el tiempo que resta».

En cuanto a los posibles anuncios, Rueda avanzó que habrá novedades «derivadas de las circunstancias del día a día que van apareciendo, nuevos problemas que hay que solucionar». El «eje» principal, aseguró, seguirá siendo la vivienda, que ya es de por sí «uno de los temas centrales de esta legislatura». «Queremos actuar sobre eso, y también seguir insistiendo en hacer todo lo posible para ampliar las coberturas de carácter social» y en lo relacionado a las rebajas fiscales.

Precisamente este lunes hizo balance de las deducciones autonómicas, que en la campaña de la renta de este año permitirán ahorrar a los gallegos alrededor de 47 millones de euros. «Lo digo siempre, nuestra intención es no subir impuestos cuando podemos bajarlos», aseguró.

Avanzó, además, anuncios relacionados con cuestiones que comprometen la productividad de la comunidad, como las bajas laborales. Lo hizo tras ser preguntado por el plan para reducir la carga de los médicos de familia en la gestión de incapacidades temporales otorgando a los hospitales la posibilidad de emitirlos en caso de cirugía con ingreso programado, que apenas han asumido el 2% de los expedientes. Como «medida novedosa», aseguró que los «avances siempre son más lentos» y que «hay que mejorar estas cifras», por lo que en el DEA también presentará propuestas en esta materia.

Finalmente, cuestionado sobre las críticas de la oposición sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en otros años, Rueda quiso comenzar por destacar «la normalidad institucional» que supone que en Galicia se celebre el DEA cada año, excepto en los años electorales, igual que Ejecutivo autonómico siempre aprueba sus presupuestos. Al hilo, aseveró que «la oposición, por supuesto, está en su derecho y probablemente en su papel de hacer críticas, siempre las hace, normalmente sin conocer las propuestas», ironizando con que «ya le gustaría al BNG tener el mismo grado de cumplimiento [que la Xunta] en ese programa con el que le dio la investidura a Pedro Sánchez, del cual está todo sin hacer a día de hoy».