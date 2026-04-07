Los seguros de salud: ¿son un ahorro de costes para la sanidad pública?

Con recursos públicos limitados la sanidad pública tiene que hacer frente a una mayor demanda. Aunque el Sergas está aumentando su actividad con más consultas e intervenciones, no es suficiente. Una población tan envejecida como la gallega precisa cada vez de más cuidados sanitarios. En este contexto, Unespa, la patronal de las aseguradoras, defiende el papel de la sanidad privada.

«Las atenciones que prestan los seguros de salud son atenciones que se ahorra el sistema público sanitario», razonan. Por esta razón, recalcan que pública y privada «no son rivales, sino que se complementan».

«Quienes contratan un seguro de salud hacen uso de este y, aunque pueden ir a la sanidad pública como cualquier contribuyente, van a la privada y así alivian la carga de trabajo que tienen los centros públicos», defienden.

¿Qué pasaría si no existiesen estas pólizas de salud? ¿Aumentaría aún más la tensión sobre la sanidad pública? Desde Unespa recuerdan que hay 12,8 millones de personas aseguradas en España y que, por lo tanto, no consumen los servicios sanitarios públicos. «El ahorro de costes para la administración que genera el seguro privado es evidente», apuntan.

Según datos de la Fundación IDIS, se estima que el coste de la inversión en salud por el aseguramiento privado se situaría en 7.368 millones de euros en función de la siniestralidad de las compañías. Según las cifras de esta entidad publicadas en 2023, la sanidad privada ahorraría al sistema público hasta 1.674 euros por paciente. Si trasladamos ese dato a Galicia, la cifra ascendería a 822 millones de euros.

Conciertos

Además de los asegurados, están los conciertos del Sergas con hospitales privados, una vía a la que recurre la Consellería de Sanidade para desatascar las esperas en la red pública. En sus presupuestos prevé para este año gastar 262 millones de euros en esta actividad concertada.

A pesar de que las recientes huelgas en el Sergas, tanto las convocadas por la situación de la Atención Primaria como las protestas contra el Estatuto Marco, han obligado a suprimir miles de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas, de momento el Sergas ha decidido no incrementar la actividad concertada. «Estamos optimizando nuestros recursos. Tenemos acuerdos marco para la derivación de pacientes, pero se utilizan en función de las necesidades asistenciales, de las priorizaciones clínicas y ajustando los tiempos de demora e iremos viendo las necesidades que podamos tener de esos conciertos», señaló el director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva.

Desde la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal) señalan que, de momento, no han notado un incremento de derivaciones por parte del Sergas para desatascar la situación provocada por los continuos paros que afectan a la sanidad gallega desde diciembre.