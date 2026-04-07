La Xunta lanza un programa para reducir el abandono escolar entre hombres e inmigrantes

Galicia tiene una tasa de abandono escolar tres puntos inferior a la media española, de alrededor del 10%, y 15 puntos menor que en 2009, cuando ascendía a un cuarto del estudiantado. Pero dentro de estas cifras hay grandes diferencias, siendo los hombres y el colectivo de las personas inmigrantes los grupos con mayor grado de abandono. Para poner solución a esto, desde la Xunta han anunciado este lunes la puesta en marcha del programa Cualifica Talento, orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años, para facilitarles el camino de cara sacarse una cualificación y mejorar su futuro.

Para su ejecución, la Xunta creará equipos de orientación específica en áreas urbanas, que se encargarán de identificar y contactar con los posibles beneficiarios para ofrecerles asesoramiento personalizado e itinerarios formativos flexibles.

Los participantes podrán reincorporarse al sistema a través de opciones adaptadas a sus circunstancias, fundamentalmente la Formación Profesional (FP) acelerada, las escuelas para adultos (EPAPUS) y las escuelas oficiales de idiomas. Además, se promoverá la acreditación de competencias para que estas personas puedan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia laboral previa.

La previsión de la Xunta es que los equipos comiencen los contactos con el "perfil diana" de forma inmediata, que estiman en unas 10.000 personas, con el fin de que los interesados puedan matricularse este verano e iniciar su formación en el próximo curso escolar. Esta cifra, señalan, podría llegar a los 2.000 jóvenes.

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Vacuna 20-valente

En otro orden de cosas, la Xunta ha autorizado el suministro sucesivo, por importe de 5,3 millones de euros, de la vacuna 20-valente frente al pneumococo, que forma parte del calendario gallego de vacunación, "el más completo del mundo". Está indicada para bebés a los 2, 4 y 6 meses, además de un refuerzo a los 11 meses. En adultos, se vacunan las personas cuando cumplen 65 años y también determinados grupos de riesgo como pacientes inmunodeprimidos, con neoplasias hematológicas, con síndrome de Down o enfermedad hepática crónica grave como cirrosis.