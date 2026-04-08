Los anuncios de Alfonso Rueda en el Debate del Estado de la Autonomía: de la accesibilidad a la vivienda pública a un nuevo plan integral para la Atención Primaria

Vivienda, sanidad o educación fueron algunos de los temas que centraron la intervención, sin límite de tiempo, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que abrió este miércoles el Debate sobre el Estado de la Autonomía que se vive hasta el viernes en el Parlamento gallego. De la vigilancia de las bajas laborales a sanciones para quienes ataquen la dignidad del profesorado gallego, el mandatario se extendió en su intervención más de una hora y media en la que combinó el anuncio de nuevas medidas con un recorrido por lo hecho en estos dos años de legislatura.

Estos son los principales anuncios hechos por el mandatario autonómico en el debate.

Vivienda

Son dos los anuncios hechos por Rueda en materia de vivienda con el propósito de "que sean más accesibles para las personas trabajadoras que, en el mercado actual, ven complicado el acceso aunque tengan un salario digno". De este modo, elevará el límite el techo máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM. Aún más lo hará en el caso de las familias numerosas, donde asciende hasta 4,5 veces el IPREM. "Una pareja con un hijo, por ejemplo, pasará de los 2.250 euros brutos mensuales en 14 pagas a 3.500".

Más allá, dio a conocer que la intención del Ejecutivo es reservar el 30% de las viviendas de promoción pública para personas de entre 36 y 45 años, "al ser las que tienen más dificultades para acceder a ellas". La preferencia, apuntó, será para las familias con menores.

Sector Primario

Para cuando termine la legislatura, que si cumple las previsiones será en 2028, habrá más de 23.000 hectáreas en 25 concentraciones parcelarias nuevas. "Galicia avanza, si avanza el campo gallego", declaró, al tiempo que expuso que 300 concellos se han adherido a los convenios para reforzar la gestión de las franjas secundarias, espera que los 13 que restan lo hagan también.

Energía

En materia de energía, Rueda dio a conocer que "en las próximas semanas" iniciará una ampliación de capital de Recursos de Galicia, sociedad mixta que busca garantizar la repercusión en el territorio del valor generado por los recursos naturales, para que los gallegos "gestionemos o participemos en cada vez más instalaciones y explotaciones". El objetivo, apuntó, es blindar el retorno social y económico con nuevos descuentos en las facturas energéticas tanto para particulares como para empresas.

Empleo

El Gobierno gallego ampliará la vigilancia sobre las bajas laborales. Tras la puesta en marcha en agosto de 2024 de un programa para controlar 130.000 bajas, que terminó con 30.200 altas, la Xunta quiere continuar revisando estas cifras. Por ello, "en las próximas semanas", presentará un programa integral de abordaje de las bajas laborales, cuyo núcleo será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor que, según señaló, "son las más frecuentes". Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de Atención Primaria que gestionan las bajas.

Además, se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales, de manera que cuando esta realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará esa alta. Tampoco tendrá que solicitar una a una cada prueba del paciente, sino que podrá tramitarse una autorización global.

Más allá, avanzó que la Administración autonómica aprobará en las próximas semanas una nueva oferta de empleo público que agotará la tasa de reposición y contará con más de 800 plazas.

Emigración

El Ejecutivo gallego dispondrá, asimismo, de una nueva delegación en Buenos Aires, en Argentina, considerado históricamente como "la quinta provincia". "Será una sede moderna, ampliada y adaptada a los nuevos tiempos", alegó.

Educación

En materia de educación, Rueda anunció dos nuevas medidas. La primera de ellas afecta de manera directa al personal docente y es que Galicia comenzará a aplicar sanciones contra todas aquellas conductas que ataquen contra la dignidad y la autoridad del profesorado gallego. Estas sanciones se aplicarán siempre y cuando el diálogo no sirva como salvoconducto para resolver los conflictos.

La futura Lei de educación dixital que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que termine el año presente convertirá, según relató el mandatario, a la comunidad en la primera en regular los usos permitidos y prohibidos de la Inteligencia Artificial dentro de la educación. También dentro de esta norma limitará el uso individual de dispositivos digitales para todas las niñas y niños hasta 5º de Primaria

Sanidad

La sanidad, tal como era de esperar, fue uno de los ejes centrales del discurso de Rueda, quien avanzó que "este semestre" se propondrá una reforma integral de la Atención Primaria para atender al cambio demográfico. Habrá dos objetivos principales: liberar a los médicos de tareas burocráticas y conseguir que las agendas de los facultativos no superen los 30 pacientes en las jornadas ordinarias.

En este sentido, avanzó tres medidas concretas. Por un lado, la pretensión de la Xunta es crear una unidad especializada que centralice una gran parte del papeleo de escaso o nulo valor clínico que sobrecarga a los profesionales. A esto se suma la implantación de un nuevo modelo de las agendas "más dinámico y adapto a cada lugar", así como un refuerzo en la estructura de la gestión de la Atención Primaria, tanto en cada una de las siete áreas sanitarias como en la central del Servizo Galego de Saúde. Para coordinar todos los esfuerzos, se creará una Dirección Xeral de Atención Primaria dentro del Sergas.

Política Social

Tal como avanzó ya en la jornada del martes, en lo que resta de legislatura, el Bono Coidado, que ofrece 5.000 euros anuales - a razón de 416 euros mensuales- para dependientes, ya sea personas mayores o tengan una discapacidad con dependencia reconocida, que reciben atención en sus domicilios, se ampliará para llegar a 10.000 personas más.

También en Política Social, aseguró que habrá 24 nuevas residencias de mayores en Galicia, cuya contratación se licitará en el año 2027. El objetivo es que Galicia cuente en esta legislatura con "3.500 nuevas plazas".

Rebajas fiscales

Galicia sigue avanzando en materia de rebajas fiscales y es que el presidente gallego anunció una nueva bonificación a partir del próximo año. De este modo, la Xunta bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las viviendas protegidas, un tributo que hasta ahora paga el promotor en varias fases y el comprador en el momento de la adquisición. Como ejemplo, señaló que por una vivienda protegida de 100 metros de superficie se pagaban unos 15.000 euros a razón de este impuesto.

Lengua

Antes de que termine el año, afirmó, presentará en el Parlamento su propuesta de Pacto pola Lingua, una cuestión que ha generado numerosos roces con la oposición. "El gallego tiene futuro, y ese futuro pasa por seguir incrementando su presencia. La lengua sirve para entenderse y no debe usarse para crear o avivar fricciones. El gallego es y debe ser siempre el idioma de un pueblo abierto, ambicioso e integrador. De un pueblo orgullosamente bilingüe", zanjó.

Municipalismo

Avanzó préstamos de ayuda a los concellos de menos de 20.000 habitantes, con el propósito de que puedan acceder "con más facilidad" a los programas europeos de desarrollo local, "que precisan un cofinanciamiento que algunas arcas no se pueden permitir".

También relató que se ampliarán a particulares las ayudas, hasta ahora reservadas para el sector empresarial, que están en lugares con conexiones mejorables. Así, pedirá autorización al Gobierno central y a Competencia para construir en 2027 nuevas torres de telefonía para la ampliación de la cobertura en el rural.

En Directo

El Debate del Estado de la Autonomía se retoma por la tarde con la intervención de los portavoces de la oposición El Debate del Estado de la Autonomía de Galicia se retomará por la tarde con la intervención de los portavoces de la oposición.

José Alberto Pazos Couñago: «Galicia ten un presidente que cumple» José Alberto Pazos Couñago puso en valor a intervención do presidenta da Xunta: «Un debate que foi unha excelente ocasión para facer balance que arroxa un resultado moi claro. Galicia ten un presidente que cumple» «Temos un goberno que sabe o que fai. Puxo o foco nas prioridades dos galegos: moitas propostas de Vivenda, Sanidadres, Dependencia, fiscalidad... para chegar estes servicios os galegos que máis o precisan», agregou. «Non se esqueceu de falar do futuro de Galicia, como o desenvolmenteo do rural, do sector primario ou o próximo Xacobeo 2027...», valorou Couñago. É un Goberno leal e pide lealdade. Fou un balance equilibrado e que causou gran satisfación no grupo parlamentario do Partido Popular. Hay unha Galicia do sí que representa Alfonso Rueda e unha Galicia do non que representan todos os que xa saben», rematou.

Ana Pontón: «Vemos a un presidente sen impulso ni ambición de país e que representa o estancamento» La portavoz del BNG, Ana Pontón asegura que «este discurso confirma que es o presidente do estancamento e non ten ningún plan de futuro e ven a repetir en buble vellas recetas fracasadas. Non ten nada que ofrecerlle aos galegos e as galegas» «Os mozos e mozas non van a ter ninguna resposta de vivenda. Os problemas de sanidade tampoco atopan ningunha medida concreta. Tampouco hai solucións para os problemas da dependencia», asegura. «Non fixo nin unha sola mención as medidas de violencia de xénero. A mensaxe que lanza es que as mulleres de este país non podemos agardar nada de él», aspuntou a portavoz do BNG. «Vemos a un presidente sen impulso ni ambición de país e que representa o estancamento», remarcou. «Desde o BNG imos a amosar que temos unha alternativa de goberno. Un proxecto ambicioso para que Galciia sexa unha das nacións máis avanzadas do mundo», dijo. .

Besteiro: «El balance es absolutamente poobre; la valoración es absolutamente negativa» Interviene Xosé Ramón Gómez Besteiro: «Parece que hablaba de otro país. Esa Galicia real pero que es irreal y que no percibimos los gallegos y gallegas», ha comenzado para ir citando una valoración de todos los temas: «Viviendas ni una sola palabra de las más de 30.000 personas que esperan en el registro de vivienda. Su respuesta es que vaya esperando En sanida con listas de espera que no se recuerdad desde hace muchos años el mensaje sigue siendo más de lo mismos, no actuar sobre la atención primaria EL mensaje industrial pasamos de la opacidad de Altri a la opacidad de recursos de Galicia. De impulso industrial cero y más cero Sobre política social, repite las mismas cifras año tras año, pero la realidad es que no se perciben De financiamiento autonómico le dedicó solo 10 segundos De los incendios, Galicia está ardfiendo, y se presenta aquí para decir que triplicó los recursos. Nada. El balance es absolutamente probre. La valoración es absolutamente negativa