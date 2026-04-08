El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo

La Xunta ampliará su participación en Recursos de Galicia para que "haya más retorno social" de los proyectos de energía renovable

"No renunciamos a la eólica marina, siempre que sea compatible con nuestros recursos pesqueros que son fundamentales. Y también exploraremos otras fórmulas alternativas de energía", declara Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta promete que "todo este desarrollo de las renovables tiene que venir con beneficios directos para los lugares en que se instalen. Seguimos el ejemplo de Noruega".

Rueda anuncia que en las próxima semanas habrá una amplicación de capital de Recursos de Galicia para gestionar y participar más en estos proyectos y que haya más retorno social".

"Siempre que haya una oportunidad, la Xunta la va a aprovechar. Entre progreso y estancamiento, siempre optaremos por el progreso. Lo otro es absurdo, pero siempre desde la presevación ambiental. que es compatible con el progreso", remarca Rueda.