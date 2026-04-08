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El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo
La cita se desarrolla desde las 10.00 horas en el Parlamento de Galicia
Este miércoles, se celebra en el Parlamento de Galicia el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura. Será la tercera cita de Alfonso Rueda de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024. Se debatirá de de política general en el ecuador de mandato y el presidente gallego revelará los ejes en los que prevé hacer pivotar los otros dos años restantes. Al mismo tiempo, servirá para medir la capacidad de alcanzar acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.
La Xunta ampliará su participación en Recursos de Galicia para que "haya más retorno social" de los proyectos de energía renovable
"No renunciamos a la eólica marina, siempre que sea compatible con nuestros recursos pesqueros que son fundamentales. Y también exploraremos otras fórmulas alternativas de energía", declara Alfonso Rueda.
El presidente de la Xunta promete que "todo este desarrollo de las renovables tiene que venir con beneficios directos para los lugares en que se instalen. Seguimos el ejemplo de Noruega".
Rueda anuncia que en las próxima semanas habrá una amplicación de capital de Recursos de Galicia para gestionar y participar más en estos proyectos y que haya más retorno social".
"Siempre que haya una oportunidad, la Xunta la va a aprovechar. Entre progreso y estancamiento, siempre optaremos por el progreso. Lo otro es absurdo, pero siempre desde la presevación ambiental. que es compatible con el progreso", remarca Rueda.
La Xunta eleva los umbrales de renta para acceder a viviendas públicas
Rueda recuerda que prometió construir 4.000 viviendas públicas y así el parque de vivienda pública de Galicia se duplicaría, y asegura que "las cuatro mil viviendas ya están en marcha, y en pocos meses comenzaremos a entregar las primeras llaves en Pontevedra y Santiago". Agradece la colaboración de alcaldes de todos los partidos políticos para impulsar las viviendas públicas y pide "prestigiar la vivienda pública" . No obstante, critica a Inés Rey por declarar A Coruña zona tensionada de alquiler, pues el resultado, sostiene, es que no hay oferta de pisos de alquiler.
Rueda anuncia que va a elevar el limite máximo de renta para acceder a una vivienda pública: Cuatro veces el IPREM. Pone un ejemplo, una pareja con un hijo, hasta ahora podía optar a un piso de promoción si ganaba menos de .2250 euros, ahora se eleva a 3.500 euros brutos al mes para acceder a una vivienda pública. El umbral será mayor en caso de familias numerosas: 4,5 veces el IPREM. Un ejemplo puedo optar una pareja con tres hijos que ganen 4.450 euros brutos mensuales .
El presidente de la Xunta tambiaén anuncia prioridad en el acceso a personas entre 36-45 años y familias con padres de niños pequeños.
"Queremos ayudar a la clase media, lo tendrán mas sencillo", afirma Rueda .
tambien desarrollo suelo para 20.000 viviendas y
propuestas demagógicas y sin sentido, menos dogmas y más obras de construcción. desaparece en un año la oferta de alquiler en una zona tensionada.
"Huimos de la polarización y reivindicamos la pluralidad y el respeto"
El presidente de la Xunta expone una larta lista de datos que evidencian la buena marcha de Galicia: tres años haciendo los hospitales más operaciones, más de 93.000 gallegos dependientes (el 94,4% de los que tienen derecho y 20.000 más que en el arranque de la legislatura) reciben ayuda o servicios, récordo de exportaciones y de empleo ...
Dos años después de las elecciones, más del 85% del programa electoral cumplido o en marcha, sostiene Alfonso Rueda.
"Galicia no es ajena a la incertidumbres del panorama mundial y hay opciones populistas, que buscan polarización, pero Galicia no ha caido en esa forma de hacer política. Creo que el camino de Galicia es el más adecuado para protegernos y reforzarnos en este momento tan complicado. No hay que olvidar lo que nos costó conseguir lo que tenemos", defiende el también líder del PPdeG.
"Cuando aprobar unos presupuestos parece exótico, innecesario o caprichoso, aquí es lo normal. Huimos de la polarización y reivindicamos la pluralidad y el respeto. No debemos tener miedo y mantener nuestro propio camino", sostiene Rueda, que vuelve a reivindicar el lema de "Galicia calidade".
Arranca el discurso de Rueda: "Afronto los desafíos de Galicia sin miedo, hipotecas y vacilaciones"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, arranca la sesión dando el pésame a José Ramón Gómez Besteiro, que la semana pasada perdió a su madre.
"Frente a frivolidad, vengo a reinvindicar la política sólida ... Hay que gobernar para servir, y no estar solo en el cargo o estar para sobrevivir. Yo me debo a Galicia por encima de todo, y afronto los desafíos de la tierra sin miedo, hipotecas y vacilaciones", asegura Rueda.
Julio Torrado toma posesión como diputado del PSdeG
Antes de arrancar el debate, el socialista Julio Torrado promete el cargo como diputado. Releva a la viguesa Elena Espinosa.
Los diputados, en el salón de plenos desde las 10.00h
El salón de plenos del Parlamento de Galicia ya está abierto. Los fotógrafos esperan en el hemiciclo la llegada del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de los líderes de la oposición, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro. Los diputados empiezan a entrar en la salón de plenos y a sentarse en sus escaños.
En la tribuna de Invitados, ya está el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afronta este miércoles el que será su segundo Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura. Será su tercera cita de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024.
Este será el debate de política general del ecuador de mandato y revelará los ejes en los que el presidente gallego prevé hacer pivotar la mitad de legislatura que resta. Pero también funcionará como termómetro de la capacidad de llegar a acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.
En el debate celebrado en abril del año pasado, los grupos aprobaron un total de 53 resoluciones, de ellas, siete salieron adelante con el apoyo unánime de los 75 diputados: dos de Democracia Ourensana y cinco del grupo popular.
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