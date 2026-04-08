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El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo

La cita se desarrolla desde las 10.00 horas en el Parlamento de Galicia

El Debate sobre el Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego, en una imagen de la cita del año pasado.

El Debate sobre el Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego, en una imagen de la cita del año pasado. / XOÁN ALVAREZ

RAC

Este miércoles, se celebra en el Parlamento de Galicia el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura. Será la tercera cita de Alfonso Rueda de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024. Se debatirá de de política general en el ecuador de mandato y el presidente gallego revelará los ejes en los que prevé hacer pivotar los otros dos años restantes. Al mismo tiempo, servirá para medir la capacidad de alcanzar acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.

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