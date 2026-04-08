Galicia, entre las trece comunidades donde el Gobierno acaba de declarar áreas como zonas gravemente afectadas por borrascas e incendios

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la declaración como zona gravemente afectada a territorios de trece Comunidades Autónomas del país que padecieron daños por las recientes borrascas e incendios forestales entre los pasados 10 de febrero y el 30 de marzo. En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que ese periodo estuvo «marcado por la fuerte inestabilidad atmosférica y una sucesión de distintos fenómenos adversos de distinta naturaleza».

La declaración afecta, según ha explicado la portavoz del Gobierno, a la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, 13 de las 17, y «concretamente incluye zonas de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y el País Vasco».

«Nos referimos, por ejemplo, a los efectos de las borrascas Neil y Therese o al incendio forestal de la pasada semana en Sierra Espuña (Murcia), que calcinó más de 400 hectáreas», ha apuntado.

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La ministra también ha puntualizado que la medida «activa ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres». Asimismo, ha agregado que «prevé fondos para las corporaciones locales, para las empresas, y (contempla) otros también destinados a reparar infraestructuras municipales, redes viarias provinciales e insulares y el resto de infraestructuras públicas». La aprobación de estas medidas ya fue anunciada el lunes por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una visita al municipio grancanario de Valsequillo.