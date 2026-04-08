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MAR

Rescatados tres marineros de un pesquero de Malpica que se hundió en la costa de Carballo

La embarcación 'O Pillo' sufrió una vía de agua en los Baixos de Baldaio

Pesquero 'O Pillo' totalmente escorado antes de hundirse.

Pesquero 'O Pillo' totalmente escorado antes de hundirse. / Salvamento Marítimo

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

Tres marineros han sido rescatados esta mañana, sanos y salvos, después de que el pesquero O Pillo, con base en Malpica, sufriese una vía de agua y quedase semihundido a unas 2 millas al noroeste de los conocidos como Baixos de Baldaio, en la costa de Carballo, según informa Salvamento Marítimo.

Pesquero 'O Pillo' hundido esta mañana en la costa de Carballo.

Pesquero 'O Pillo' hundido esta mañana en la costa de Carballo. / MAPA

Otro barco pesquero de Malpica, el Anzol, localizó la balsa salvavidas con los tres tripulantes, que fueron rescatados en buen estado por la embarcación Carmen José y trasladados a la Salvamar Betelgeuse, que había movilizado el Centro de Salvamento de A Coruña.

La 'Salvamar Betelgeuse' trasladó a los tres marineros al puerto de Malpica.

La 'Salvamar Betelgeuse' trasladó a los tres marineros al puerto de Malpica. / Salvamento Marítimo

La embarcación O Pillo, de 10,2 metros de eslora, acabó hundiéndose, y La Betelgeuse recuperó la radiobaliza y revisó la zona, recogiendo los aparejos a flote y no localizando contaminación, ya que llevaba poco combustible a bordo.

Los tres tripulantes fueron trasladados sanos y salvos al puerto de Malpica y, desde Salvamento Marítimo destacan la "rápida coordinación y la colaboración de los pesqueros de la zona".

El patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez, señaló que, a pesar de lo doloroso que resulta la pérdida de un barco, "o importante é que se salvou a xente". Los marineros, recordó, "arriscan a vida todos os días".

Más de 20 años de experiencia

Destacó además que el patrón de O Pillo, natural de Malpica, "ten máis de vinte anos de experiencia e leva case toda a vida no mar". Con él iban a bordo otros dos marineros senegaleses residentes en la localidad. Afortunadamente, añadió el patrón mayor, "están ben, a pesares do susto de ter pasado uns momentos tan complicados".

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El pesquero sufrió una vía de agua, cuyas causas deberá determinar la investigación. "Non lles deu tempo de achicar e botáronse á lancha salvavidas", señaló Pedro Pérez.

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