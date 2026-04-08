Galicia pasa de un sol veraniego a más de 400 rayos en cuestión de horas

De lunes para martes, el tiempo se ha transformado por completo en Galicia. La semana de resaca de la Pascua comenzó con un sol radiante y altas temperaturas en buena parte de la comunidad, pero ya en la tarde de ayer y este martes las nubes han teñido de gris el cielo. Estas han traído consigo no solo rachas de lluvias, sino también rayos: más de 400 a lo largo de una jornada de alerta amarilla por olas y tormentas en múltiples concellos. El jueves y el viernes se espera que regrese Lorenzo, aunque las precipitaciones podrían volver durante el fin de semana.

Galicia vive una montaña rusa en cuanto a lo meteorológico. Tras una Semana Santa de agradables temperaturas que llevó a una multitud incluso a bañarse en las playas, con máximas cercanas a los 30 grados este lunes en A Coruña.

Playas llenas en A Coruña este lunes, 6 de abril, con termómetros que alcanzan los 29 grados. / Casteleiro

Ahora las lluvias ya han regresado en plena primavera y en el este y sur del territorio gallego persistirán este miércoles, especialmente en forma de chubascos, según la previsión de Meteogalicia.

Vista panorámica desde O Castro, en Vigo. / Marta G. Brea

Este martes, se activaron dos alertas amarillas: una, por olas de más de 4 metros en las Rías Baixas, en el noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte; y otra, por tormentas en el interior de Pontevedra y A Coruña y en el noroeste de la provincia coruñesa. Este miércoles se mantendrán los avisos en el mar hasta el mediodía.

Las alarmas se cumplieron y las descargas eléctricas naturales se extendieron incluso por diferentes puntos de las cuatro provincias gallegas. Pasadas las 19.00 h, Meteogalicia captó más de 400 rayos sobre Galicia en tierra; más de 1.000 contando también los que cayeron en aguas del océano Atlántico.

Tres días de respiro en A Coruña

En el caso particular de A Coruña, las lluvias cesarán durante tres jornadas, desde hoy hasta el viernes, incluidos ambos.

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Las temperaturas se normalizan durante 48 horas antes de remontar el viernes con picos por encima de los 20 grados. Meteogalicia prevé máxima de hasta 27 grados en A Coruña; la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebaja esa marca hasta los 21 grados. En lo que coinciden ambas agencias es en que de cara al fin de semana habrá que sacar de nuevo el paraguas, coincidiendo con un descenso acusado del mercurio. Más información.