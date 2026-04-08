Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el plan para que los taxis de A Coruña operen en toda la comarcaTraslado de la parada de buses de EntrejardinesAsí es la redistribución de los edificios de Monte MeroRecta final de temporada: las claves del calendario del DeportivoSanción al poblado navideño de María PitaConfirmado el archivo de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso VillaresAsí es el nuevo mapa de la 'Ruta 66' que llega a A Coruña
instagramlinkedin

La Xunta enviará a la Comisión Galega da Competencia información sobre los contratos lácteos y cisternas

Se llevará a cabo la revisión de «todos y cada uno de los contratos» por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos

La conselleira de Medio Rural en imagen de archivo.

La conselleira de Medio Rural en imagen de archivo. / E. P.

RAC

Santiago

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado que enviarán a la Comisión Galega da Competencia información sobre la renovación de los contratos lácteos y las cisternas que entren de otros países para «proteger a los productores».

Así lo ha avanzado la conselleira en declaraciones a los medios de comunicación este martes en su visita a O Porriño. Allí, ha recordado que estas son medidas incluidas en el plan especial de control puesto en marcha por su departamento, implementado a mayores de las inspecciones rutinarias de la Dirección Xeral da PAC e da Cadea Alimentaria.

Concretamente, se llevará a cabo la revisión de «todos y cada uno de los contratos» por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos. También, se realizarán controles estrictos de las cisternas que entren de otros países, tanto en la calidad de la leche que entra como en el precio para certificar que «no hay competencia desleal».

Gómez ha señalado que en el caso de detectarse incumplimientos en la información o indicios de competencia desleal se podrá en conocimiento de la Comisión Galega da Competencia o de ser el caso de la Comisión Nacional de Competencia y de los Mercados.

En esta línea, la conselleira ha ampliado asegurando que en el caso de que haya entrada de esa leche, certificarán que todos los envases llevan esa 'UE', que es «imprescindible de poner». «Todos los envases deben reflejar cuál es el origen para hacer la trazabilidad de ese producto», ha especificado.

«Estamos haciendo esas inspecciones y a día de hoy tenemos 20 expedientes abiertos en los que se está trabajando para proteger al sector primario», ha remarcado la titular de Medio Rural.

Finalmente, ha subrayado que es «fundamental» la implicación por parte de la industria. «La mejor manera es pagar un precio justo por ese trabajo para animar a los más jóvenes a que se incorporen a la actividad agraria o ganadera», ha concluido.

Noticias relacionadas

Esta decisión llega después de semanas de malestar entre los productores del sector lácteo gallego, que han denunciado la bajada de los precios en origen y la entrada de leche foránea a precios más bajos, poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones, y reclaman un mayor control sobre la competencia desleal procedente de leche importada de otros países de la UE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
  2. Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada
  3. El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
  4. El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
  5. Nuevos cortes en Alfonso Molina por la pasarela peatonal entre las estaciones de tren y autobús de A Coruña
  6. El fuego no da tregua en Caión y obliga a desalojar hasta una decena de casas: 'Non viamos un lume así dende hai 30 anos
  7. La Seguridad Social subasta un segundo piso en Os Rosales
  8. La Xunta redistribuye los edificios de Monte Mero, en A Coruña, para conseguir más mezcla de vivienda protegida y libre

La Xunta enviará a la Comisión Galega da Competencia información sobre los contratos lácteos y cisternas

La Xunta enviará a la Comisión Galega da Competencia información sobre los contratos lácteos y cisternas

El Gobierno declara Patrimonio Cultural Inmaterial los hórreos del norte de la península

El Gobierno declara Patrimonio Cultural Inmaterial los hórreos del norte de la península

El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo

Galicia activa este miércoles la ley contra las agresiones a sanitarios, con la sanidad privada y el 061 por primera vez dentro del escudo

Galicia activa este miércoles la ley contra las agresiones a sanitarios, con la sanidad privada y el 061 por primera vez dentro del escudo

Los bloqueos de LaLiga alarman en Galicia por fallos en servicios digitales y dudas sobre la localización de personas vulnerables

Los bloqueos de LaLiga alarman en Galicia por fallos en servicios digitales y dudas sobre la localización de personas vulnerables

La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias

Menos pantallas y más lápiz y papel en Educación Primaria: la Xunta refuerza el modelo híbrido en las aulas digitales

Menos pantallas y más lápiz y papel en Educación Primaria: la Xunta refuerza el modelo híbrido en las aulas digitales

Evacuado en helicóptero desde Ordes tras quedar su pierna atrapada en un tractor

Evacuado en helicóptero desde Ordes tras quedar su pierna atrapada en un tractor
Tracking Pixel Contents