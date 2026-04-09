Ana Pontón acusa a Rueda de «criminalizar» a los trabajadores con las bajas laborales: «Los trata como vagos y maleantes»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no dio tregua al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su radiografía de una Galicia «débil y estancada» fruto de sus «incumplimientos, mentiras y promesas vacías». En su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, la líder nacionalista arremetió contra el plan para atajar el fraude en las bajas laborales anunciado por el jefe del Ejecutivo gallego por «criminalizar a los trabajadores». «Los trata como vagos y maleantes», denunció.

Indignada, le preguntó a Rueda cómo puede tener «tanta cara dura». «Si las bajas son más largas en Galicia es porque usted tiene colapsada la sanidad pública y en lugar de reforzarla con más medios profundiza en su privatización a través de las mutuas», le advirtió. Por esta razón, Pontón reclamó al jefe del Ejecutivo gallego que pida «disculpas» a los trabajadores por faltarles al respeto.

Pero no solo puso un suspenso a la gestión del presidente gallego al frente de la Xunta, sino que sacó a relucir el contexto internacional marcado por el genocidio en Gaza o la guerra en Irán para desacreditar al PP. «Señor Rueda, tiene la conciencia tranquila situándose del lado de un criminal y un genocida», le increpó la portavoz nacional del BNG en alusión al tándem Trump-Netanyahu tras negarse los populares a condenar en el Parlamento el conflicto bélico en Oriente Medio.

De hecho, Pontón dedicó los primeros minutos de su intervención a dejar clara la posición del BNG en contra de Israel y EEUU al tiempo que clamó «no» a la OTAN. Y ante este panorama recriminó al titular de la Xunta que diga que hay que «aprovechar la oportunidad de negocio». «Es una indecencia política y moral», denunció.

Feminismo

Y, a pesar de que la Audiencia Provincial de A Coruña concluyó que no hay indicios para procesar al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, denunciado por agresión sexual, Pontón no aflojó en sus críticas y acusó al PPdeG de «acosar a la víctima para que no denunciara». «Este es su feminismo y su legado tras 17 años en el gobierno: dar la espalda a las mujeres y a la igualdad», denunció.

Y además la portavoz nacional del BNG responsabilizó al Gobierno del PPdeG de «cargarse a los jueces de la sala tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que tuvieron el atrevimiento de pedir que se cumpla la ley frente a su barra libre al espolio eólico», en alusión al magistrado Luís Villares, que fue apartado de su puesto después de las sentencias que paralizaron varios parques eólicos en Galicia.

Y esto se explica, según Pontón, porque Rueda se debe «al lobby eléctrico y a la megaminería contaminante». Pero ante este negro panorama, la líder nacionalista proyectó «una alternativa» que encabeza el BNG. Y percibe ya señales de cambio en la sociedad gallega. Como ejemplo, puso el rechazo a Altri. «Fue una victoria del pueblo gallego y una rotunda derrota suya, de su proyecto estrella y de su modelo de desarrollo económico», advirtió.

Servicios públicos

Pero el «trágico legado» de 17 años de gobierno del PP tuvo también consecuencias en la sanidad. «Antes ibas al médico con la tarjeta sanitaria y ahora si no quieres esperar tienes que ir con la tarjeta bancaria», criticó la nacionalista, que lamentó las listas de espera y el «recortazo» de 1.600 millones en Atención Primaria.

No pintó mejor los servicios sociales. «Su modelo consiste en hacer negocio con la vejez y descargar los cuidados en las mujeres a precio de saldo», censuró en alusión a los «cheques miseria», expresión con la que se refiere al Bono Coidado que la Xunta se comprometió a extender a 50.000 dependientes.

A Pontón tampoco le gustan los «pelotazos fiscales para los ricos» de la Xunta. Calcula que las bajadas de impuestos suponen un agujero de 5.000 millones de euros. «¿Cuántos profesores se podrían contratar con ese dinero?», se preguntó la portavoz nacional del BNG.

En su opinión, con Rueda también se está «debilitando» la democracia. Así, le reprochó que tiene «un total desprecio» por llegar a acuerdos con la oposición. De hecho, el presidente de la Xunta no hizo ninguna oferta de pacto durante su intervención.

Propuestas

En contraposición a esta Galicia «débil» que deja Rueda, el BNG ofreció «un gobierno alternativo» porque «Galicia merece más». Entre sus propuestas está la compra de 4.000 viviendas vacías para alquiler en cinco años, adquirir 14.000 pisos que perderán su protección en los próximos cinco años, invertir el 2,5 por ciento en ciencia e innovación, un nuevo modelo de financiación de Atención Primaria que alcance el 25 por ciento del presupuesto de la Consellería de Sanidade, crear «un Sergas de los servicios sociales» o la gratuidad de los libros de texto.

Noticias relacionadas

Pero, según dijo la líder del BNG, a Rueda le «da urticaria» que haya una alternativa. Y, por eso, en su opinión, respondió de forma «crispada y malhumorada» a sus propuestas. «Viene aquí a importar la crispación madrileña», lamentó. Pontón se mostró especialmente molesta con los comentarios del presidente de la Xunta tras escuchar su intervención: «me llamó sectaria, que no me enteraba y que decía burradas, además de decir mentiras e infamias sobre el BNG».