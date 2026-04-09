El catedrático de la USC Senén Barro presidirá el Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en IA de España
El ministro Óscar López inauguró en Galicia el organismo, promovido por la AESIA, que aspira a convertir a España en un referente internacional en IA ética y segura
Mateo Garrido Triñanes
El catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Senén Barro presidirá el Comité Asesor del nuevo Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial (IA) de España, un think tank impulsado por el Gobierno central que se ha constituido esta mañana en Galicia. La designación del director científico del Citius sitúa, en clave territorial, a Galicia y su sistema universitario en una posición destacada dentro de la estrategia estatal en inteligencia artificial.
El acto de puesta en marcha del Laboratorio ha tenido lugar esta mañana en el Pazo de Mariñán, con la participación del ministro de Transformación Digital, Óscar López, y marca el inicio de un organismo concebido para anticipar los impactos de la IA y traducirlos en propuestas concretas de políticas públicas. Promovido por la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, el laboratorio aspira a consolidar a España como referente internacional en el desarrollo de una IA ética y segura.
El Comité Asesor estará formado por 27 expertos independientes de distintos ámbitos y funcionará como núcleo de análisis de lo que el propio Gobierno define como «la inteligencia de la inteligencia artificial». Entre sus cometidos figura evaluar los efectos de esta tecnología en ámbitos clave como el derecho, la educación, el mercado laboral o los derechos humanos.
En su arranque, el laboratorio priorizará dos líneas de trabajo: la lucha contra la desinformación y el impulso de la igualdad en la inteligencia artificial. Estas áreas buscan, por un lado, mejorar la transparencia algorítmica y combatir fenómenos como los deepfakes, y por otro, evitar sesgos de género y violencia digital, en un contexto de creciente impacto social de estas tecnologías.
Visita previa al Cesga
Antes de partir hacia el municipio coruñés de Bergondo, donde se ubica el Pazo de Mariñán, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, visitó en Santiago la sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en la capital gallega, acompañado del delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos