'Shock' térmico en Galicia: de las terrazas llenas y hasta 30 grados a la calefacción y la nieve

Galicia vivirá uno de los vuelcos térmicos más bruscos del año, con descensos de entre 11 y 16 grados en menos de 24 horas. Lo que el viernes será un escenario propio de julio —terrazas llenas, playas concurridas y hasta 30 grados en el valle del Miño— se transformará en un ambiente plenamente invernal el fin de semana, con nieve incluso desde los 1.100 metros el domingo y hogares que volverán a poner la calefacción. “Es un descenso de temperaturas importante, pero no es excepcional. En primavera, son habituales estas oscilaciones. Lo que sí es excepcional son las temperaturas tan altas de estos días en el mes de abril”, apunta Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia (Aemet).

El mapa meteorológico gallego ilustra la variabilidad climática más cruda del mes de abril: se pasó de una anomalía positiva de +10 grados respecto a la media para esta época del año. El episodio responde a un patrón clásico de la primavera gallega: el tránsito abrupto entre una masa de aire tropical continental (cálida y seca) y una masa de aire polar marítima (fría y húmeda). Un auténtico latigazo meteorológico, aunque esta vez con una intensidad muy acusada.

Jueves y viernes: el ‘miniverano’ fuera de temporada

Durante estos dos días, Galicia vive una anomalía térmica positiva extrema con picos de calor. El viernes se espera el punto álgido. Ourense alcanzará los 30º y ciudades como Pontevedra y Vigo rozarán los 28-29 grados, según las previsiones de MeteoGalicia. Incluso en el norte (Lugo y Santiago), las máximas de 27º son más propias de julio que de abril. La ciudad de A Coruña llegará a los 22 grados, seis más que la jornada de este jueves.

Los cielos estarán despejados y se esperan vientos del sur/suroeste que impulsan los termómetros a valores de récord.

El sábado será el día del desplome. El cambio será abrupto. La entrada de una masa de aire frío y bajas presiones desde el Atlántico cortará en seco el episodio cálido. En solo 24 horas (de viernes a sábado), el mercurio se desplomará en algunas ciudades hasta 16 grados. Es el caso de Ourense, que pasará de 30º previstos para el viernes a 14 grados el sábado. Santiago pasará de 27º a 11º. Es una pérdida de 16º de potencia térmica en un solo día. En Vigo, los valores diurnos caerán de 27 grados a 11; y en A Coruña, de 22 a 12, según las previsiones de MeteoGalicia. “Se espera nubosidad y precipitaciones débiles, en el norte de A Coruña y de Ourense”, avanza el delegado de la Aemet.

El domingo se asienta la inestabilidad. Aunque las máximas recuperarán uno o dos grados respecto al sábado en algunos puntos, la sensación térmica será de frío invernal debido a la humedad y el viento del noroeste. Incluso se espera nieve en cotas de 1.100 metros. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los tres grados de Lugo y los cuatro de Ourense y Santiago hasta los 7º previstos en A Coruña, Vigo y Ferrol.

Este episodio deja una imagen clara: Galicia puede pasar de un escenario puramente estival a otro plenamente invernal en cuestión de horas. La comparativa de datos confirma un desplome por encima de los 13 grados, recordatorio de que la primavera gallega es, ante todo, un territorio de contrastes.

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Para el lunes se espera la entrada de otro frente, poco activo, pero que no se limitará al norte, sino que dejará nubosidad y precipitaciones débiles en toda la comunidad, según destaca el delegado de la Aemet en Galicia. Los efectos de ese frente se dejarán notar en la primera parte de la jornada del martes y, a partir de ahí, volverá a asentarse el anticiclón, con temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año.