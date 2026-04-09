Galicia: las quejas sanitarias se gestionarán en un plazo máximo de 30 días

La principal queja de los gallegos sobre el funcionamiento de su Administración autonómica es la lentitud. Así lo detecta la Oficina de Defensa das Persoas Usuarias dos Servizos Públicos, que nació para evaluar la calidad de los servicios públicos y encontrar fórmulas para mejorarla a partir de la recepción de quejas y sugerencias.

Ahora la Consellería de Sanidade impulsa un procedimiento específico para gestionar las quejas relacionadas con el sistema sanitario y se compromete, además, a responder siempre que se admitan a trámite y a hacerlo como mucho en 30 días. Eso sí, las reclamaciones no podrán ser anónimas.

Así figura en el anteproyecto de orden que regulará por primera vez la presentación y tramitación de sugerencias, quejas y agradecimientos en el ámbito del sistema público de salud en Galicia.

Acceso telemático, pero con opciones de presencialidad

Una aplicación, Contacta, que estará accesible desde la web del Sergas, la app Sergas Móbil o los puntos de información multimedia de los centros sanitarios, será el canal preferente para que los usuarios de la sanidad o sus representantes, pero también la ciudadanía en general, hagan sus observaciones. Con todo, la Xunta ofrecerá también opciones presenciales en hospitales, centros de salud, consultorios, PAC y registros administrativos para quien lo prefiera. De hecho, el personal de Sanidade debe asistir a los usuarios que tengan «dificultades» en la redacción del escrito.

En el texto, abierto ahora a aportaciones, no solo se regulan las quejas por alguna insatisfacción o deficiencia sobre el funcionamiento de instalaciones, actividades y servicios prestados, sino también su contrario, para reconocer un trato recibido, o las sugerencias, entendidas como iniciativas o propuestas.

Un procedimiento específico

No es que antes no pudieran formularse reclamaciones o quejas, pero Sanidade entiende que es «necesario» contar con un procedimiento propio por las «particularidades» del ámbito sanitario. En todo caso, si lo que se traslada fuese susceptible de ser una infracción o un delito, su tramitación se remitiría al órgano competente o al Ministerio Fiscal, respectivamente.

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