La Xunta inyecta 1,2 millones más en justicia gratuita tras el pulso de abogados y procuradores

La Xunta ha autorizado la transferencia de más de 1,2 millones de euros al Consello da Avogacía Galega y al Consello Galego de Procuradores para cubrir los gastos de funcionamiento e infraestructura vinculados al servicio de asistencia jurídica gratuita. La resolución sobre el turno de oficio aparece publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia.

El importe, calculado como el 8% del total certificado en 2025 por los colegios profesionales en concepto de asistencia letrada y defensa gratuitas, se enmarca en el sistema de compensación previsto en el decreto autonómico que regula el turno de oficio. Su artículo 45 establece que la consellería competente debe asumir anualmente los costes derivados de la infraestructura colegial necesaria para prestar este servicio.

Esta partida se suma al presupuesto destinado específicamente a las compensaciones del turno de oficio, que en 2026 asciende a 18,5 millones de euros, un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior. La Xunta subraya que este esfuerzo económico responde a una estrategia sostenida para consolidar un modelo “referente” en asistencia jurídica gratuita, apoyado —dicen— en el diálogo con abogados y procuradores.

En los últimos años, la Administración autonómica ha introducido mejoras en la gestión del servicio, incorporando conceptos no contemplados en la normativa estatal mediante convenios específicos. También reivindica ser “una de las comunidades más ágiles en el pago” a los profesionales que integran el turno de oficio, un elemento que considera clave para garantizar la igualdad de acceso a la Justicia de toda la ciudadanía.

En una entrevista reciente con este periódico, el decano del Consello da Avogacía Galega, Valentín Torres Foira, advertía de que la propuesta inicial de la Xunta había generado un profundo malestar entre los colegios, que la consideraban inasumible porque no reconocía el esfuerzo real de los profesionales ni cubría los costes del servicio. Según señaló, los colegios se vieron obligados a plantarse para evitar que el turno de oficio siguiera sosteniéndose “a base de voluntarismo”. “El turno de oficio es cada vez menos atractivo: lo sostenemos con nuestros ingresos y patrimonio», aseguraba el decano del Colegio de Abogados de Ferrol

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Torres insistía en que el problema no es nuevo y que la abogacía lleva años reclamando una actualización justa de los baremos. A su juicio, el turno de oficio sigue tratándose como un servicio barato pese a ser un pilar del Estado de derecho, y asegura que los recursos que aportan las administraciones continúan siendo insuficientes para responder a las exigencias reales del sistema.