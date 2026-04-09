Gómez Besteiro ve en la intervención de Alfonso Rueda la descripción de una “Galicia irreal que no perciben los gallegos”

Una “Galicia irreal” que poco tiene que ver con los problemas que día a día perciben los gallegos. Así describió el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, la valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la situación que vive la comunidad en la jornada de apertura del debate sobre el estado de la autonomía. “Parece que hablaba de otro país”, lamentó el secretario general del PSdeG.

Besteiro lamentó que el jefe del Ejecutivo gallego pasara de puntillas, pese a los anuncios realizados, por temas que afectan una gran parte de la sociedad como el de la vivienda. “Ni una sola palabra para esas más de 32.000 personas que están inscritas en el registro de demandantes de vivienda en Galicia. El mensaje de Rueda fue que esperen, ya que todo se fía a la construcción de nuevas viviendas sin ninguna política real para actuar hoy sobre un problema que afecta, sobre todo, a las personas más jóvenes”, censuró Besteiro.

En materia industrial, el líder de los socialistas aseguró que “la Xunta pasa de la opacidad de Altri a la de Recursos de Galicia” tras el anuncio de Alfonso Rueda de llevar a cabo junto a empresas colaboradoras una ampliación de capital en la sociedad mixta. “La apuesta por la Galicia industrial no existe por parte de la Xunta. El único impulso ha llegado gracias a las ayudas y apuestas que se hacen a través de los Pertes por parte del Gobierno de España y de los fondos europeos”, sostuvo.

Gómez Besteiro afeó también que el presidente de la Xunta no realizase ninguna mención ni aportase soluciones respecto a la necesidad de cubrir el vacío de 11.000 plazas de residencia que necesita la comunidad. “Siempre se repiten las mismas cifras de construcción de residencias, año tras año, pero la realidad es que no se perciben en nuestro país”, apostilló el lider socialista.

Después de que el presidente volviese a demandar al Gobierno central, durante su intervención, el rescate y traspaso de la AP-9, Besteiro lamentó que se “defienda y demande la gratuidad”, mientras en el caso de las autovías gallegas “ni una sola palabra para realizar ese cambio”. En este sentido, cabe mencionar que la Xunta rescató en 2024 por 300 millones las autovías de O Salnés, Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión ahorrando así a la Administración autonómica el pago de los peajes en sombra en estas vías de altas prestaciones.

Cuando a principios del mes de abril, el monte gallego comienza a arder y después de un verano desastroso en materia de incendios, el líder del PSdeG afeó que el presidente de la Xunta se limitase a apuntar que “triplicó la inversión en materia de prevención y extinción de incendios, con un Pladiga que está todavía sin publicar”.

“¿Cuánto tiempo le dedicó el presidente de la Xunta a hablar de financiación autonómica?”, preguntó de modo retórico Gómez Besteiro: “Diez segundos”. Una anécdota que, según el líder del PSdeG, “dice mucho del papel que no tiene y debería tener” el mandatario autonómico.

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En definitiva, la bancada socialista considera que el presidente Alfonso Rueda falló durante su intervención “en lo estructural, en la planificación y, por tanto, el panorama y nuestra valoración es absolutamente negativa”, resumió Gómez Besteiro, que durante su exposición esta misma tarde tratará de ofrecer a la sociedad gallega la alternativa política que representa el PSdeG.