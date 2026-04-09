Pazos reivindica la “estabilidad” de Galicia frente al relato “distópico” de la oposición

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, contrapuso este miércoles la Galicia “disparatada” que, a su juicio, dibuja la oposición con la Galicia marcada por la “estabilidad”, el cumplimiento institucional y unos servicios públicos que, aseguró, están lejos del relato “distópico” de nacionalistas y socialistas.

Durante su intervención, Pazos agradeció a Rueda que hubiese cumplido “con sus obligaciones institucionales” al celebrar el debate y aprovechó para confrontar la situación gallega con la del Gobierno central. Así, subrayó que, sin haberse cumplido todavía cuatro años desde la llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia de la Xunta, ya haya triplicado el número de debates y cuadriplicado el de presupuestos aprobados en comparación con los ocho años de mandato de Pedro Sánchez.

Galicia es, dijo, "una isla de estabilidad", en la que no hay "boicots" dentro del propio Ejecutivo ni un gobierno "sometido al chantaje de ningún diputado".

En esa línea, reivindicó la identificación entre el PPdeG y la sociedad gallega: "Los gallegos eligieron un gobierno que se parece a Galicia".

De este modo, contrapuso la Galicia descrita por Rueda —una comunidad que ha experimentado "avances significativos", pero con "problemas" que deben ser solucionados— con la que presentan BNG y PSdeG: una tierra “ocupada”, “esclavizada”, con la sanidad colapsada, los recursos esquilmados y caminando “inexorablemente al abismo”. Con ironía, caricaturizó las intervenciones de la oposición como un relato más próximo a un “delirium tremens” que a una visión ponderada de la realidad gallega.

Los gallegos, dijo, "no se reconocen" en esa visión "deformada" que traslada la oposición.

La sanidad fue otro de los grandes ejes de su intervención. Pazos aseguró que Galicia tiene “una de las mejores sanidades del mundo” y lamentó la campaña de “permanente desprestigio” a la que, a su juicio, la oposición la está sometiendo. Dirigiéndose expresamente a Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, afirmó que fueron “los pacientes de la sanidad pública” quienes los situaron en la oposición y a Alfonso Rueda en el Gobierno. Aun así, reconoció problemas compartidos con el resto de España, como la falta de especialistas o la "indolencia" de la ministra de Sanidad.

Al diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, le agradeció su “talante conciliador” y expresó su deseo de que esa actitud se traduzca en acuerdos concretos, si bien reclamó su mediación con el Concello de Ourense para que la ciudad no pierda las oportunidades que, según dijo, la Xunta pone a su alcance.

Al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, le reprochó sus “reiteradas ausencias” de la Cámara y le afeó la situación interna de su partido, aludiendo al “caos absoluto” de la agrupación socialista en Santiago y situando a Lugo como epicentro de la “desfeita” del PSdeG. También le afeó no haber atendido en su momento denuncias por comportamientos machistas trasladadas por empleadas de su formación y reclamó —también al BNG— disculpas “claras y convincentes” hacia el exconselleiro Alfonso Villares, tras el archivo de la denuncia contra él por agresión sexual.

En el plano político, Pazos sostuvo que Galicia necesita a alguien al frente del socialismo gallego que sea capaz de anteponer en alguna ocasión los intereses de la comunidad a los de su partido. En esa misma línea, acusó a Besteiro de una “sumisión a Ferraz” que, dijo, está alcanzando “cotas épicas”, hasta convertirse en el “perfecto mini-yo de Pedro Sánchez”.

El portavoz popular también responsabilizó al socialismo del “boicot” a Altri. Según afirmó, el proyecto fue paralizado por “el centralismo de un gobierno socialista y antigallego” que dejó a la provincia de Lugo sin conexión eléctrica industrial para atender, dijo, a los intereses políticos de Besteiro.

En el tramo final, amplió sus críticas al BNG, al que con sorna comparó con “la cofradía de la perpetua negatividad” o "los del no”. Citó como ejemplos Alcoa, Altri, la eólica o la minería para acusar a los nacionalistas de rechazar de forma sistemática cualquier iniciativa. Así, bromeó sobre la existencia de la "ouija del BNG" como "instrumento infalible para planificar el futuro industrial de Galicia". A ello sumó la “permanente obsesión” del Bloque y de Ana Pontón por dibujar una Galicia "triste y gris". “Siempre encontrará el pelo en la sopa”, censuró.

Por el contrario, reivindicó que, tras 17 años de Gobierno del PP, Galicia presenta mejores cifras de desempleo que el conjunto de España, reduce los índices de pobreza, revierte por primera vez en décadas la sangría demográfica, continúa reduciendo su deuda, mejora los servicios públicos, construye 4.000 viviendas públicas o combate enfermedades con tratamientos que hace poco tiempo eran impensables.

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El portavoz popular finalizó su intervención alertando sobre los peligros de la intolerancia. "Hay otra manera de hacer política", aseveró, y quiso enviar un mensaje unánime a los "imbélices y oscuros que avergüenzan a todos con su incultura y su fanatismo". "En esta tierra generosa, hay espacio para todos, excepto para los intolerantes. Y eso también será la Galicia Calidade", concluyó.