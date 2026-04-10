Los acuerdos del Parlamento: desde un plan de gestión del agua al reconocimiento a las víctimas de ETA

Del medio centenar de iniciativas que prosperaron en el Debate del estado de la autonomía, casi la mitad son deberes al Gobierno central. El PPdeG solo dio el visto bueno a once resoluciones de los grupos de la oposición y únicamente hubo acuerdos unánimes en otras once propuestas. El grupo mixto, que integra el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se ha convertido en el principal socio de los populares. Con esta formación pactó nueve asuntos, mientras que con el PSdeG, dos y con el BNG, otros dos.

De hecho, en el último momento el grupo del PPdeG decidió apoyar íntegra una de las propuestas del Bloque para que la Xunta presente antes de que termine este año un plan de gestión integral del agua que incluya una inversión en seis años de 800 millones a repartir entre el Gobierno central, el autonómico, las diputaciones y los concellos.

Los nacionalistas, por su parte, apoyaron con enmiendas una propuesta del PPdeG para reclamar al Gobierno central que permita a Galicia participar en la cogobernanza de los fondos europeos y que además la Xunta pueda gestionar la totalidad de las futuras ayudas de la UE del nuevo marco financiero que se está negociando.

Con el PSdeG

Fruto del acuerdo entre PP y PSdeG se aprobaron también dos iniciativas: una para reforzar el profesorado de apoyo con más especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y otra propuesta para impulsar un plan de cultura con financiación equitativa en los distintos territorios y que garantice su acceso a la ciudadanía de forma «real y efectiva».

Además, la oposición en bloque dio su beneplácito a cinco proposiciones de los populares. Uno de los planteamientos que logró la unanimidad de la Cámara fue el reconocimiento a las víctimas de ETA y el rechazo «a cualquier acuerdo político con formaciones que no condenen de forma expresa e inequívoca el terrorismo». Asimismo, salieron adelante también las iniciativas presentadas por el PP para instar al Gobierno a reforzar la protección a las mujeres que sufren violencia de género, para reclamar al Ejecutivo central el rescate de la concesión de la AP-9 y su transferencia íntegra a Galicia y otra demanda al Estado para ejecutar y financiar vías de titularidad estatal que están pendientes.

Otra propuesta del PPdeG que recibió amplio respaldo de la oposición, solo con la abstención de Democracia Ourensana, fue la demanda al Gobierno para que mejore los servicios ferroviarios, presente ya el plan director del Corredor Atlántico e impulse el AVE Vigo-Oporto, entre otras actuaciones.

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Y Democracia Ourensana logró sacar adelante nueve de sus iniciativas, con el apoyo del PP, entre ellas «el refuerzo del acceso territorial a la atención médica especializada mediante el uso intensivo de la telemedicina y las tecnologías de consulta remota», ayudas para mantener el comercio local y de proximidad, mejoras en la seguridad vial en el entorno de los colegios o acondicionar las carreteras autonómicas que atraviesan los núcleos urbanos.