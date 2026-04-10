El conflicto por el Estatuto Marco lleva a varias autonomías, entre ellas Galicia, a solicitar la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García

Galicia ha reclamado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por «no hacer el esfuerzo necesario para intentar solventar» el «problema» de las huelgas convocadas por los facultativos contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. Y no está sola en la demanda. Otras autonomías, al menos Aragón, Madrid y Castilla y León, se han sumado a una reclamación que ya han exigido en semanas pasadas colectivos médicos.

Lo explicó este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que se quejó alegando que supuso «uno más» y «sin un avance» en el que definió como «el mayor conflicto que existe a día de hoy en la sanidad española».

«Llegados a este punto parece que el Ministerio de Sanidad se encuentra muy cómodo en esta situación», lamentó, para oponer esa actitud a los efectos: se trata, volvió a denunciar, de «una situación de gran impacto asistencial en las comunidades autónomas». En el caso de Galicia, se ha traducido, según dijo, en «la suspensión de más de 200.000 actos asistenciales», entre consultas, cirugías y pruebas diagnósticas.

Solicitud formal de varias autonomías

«Ante esa comodidad del Ministerio que parece que no va a hacer el esfuerzo necesario para intentar solventar este problema», Galicia y otras comunidades se han «visto obligadas», dijo, a «solicitar formalmente» la dimisión de la titular de la cartera de Sanidad.

Entre ellas se encuentran la comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón. El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno aragonés, José Luis Bancalero, se sumó a la demanda de dimisión por entender igualmente que García «no aporta ninguna solución» al conflicto abierto por los médicos para contar con un nuevo Estatuto Marco.

Igualmente, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha urgido la dimisión de García por su incapacidad «por acción y por omisión» para resolver la huelga de médicos, que está creando, afirma, una tensión asistencial «sin precedentes» en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y también en la sanidad pública madrileña.

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A esas voces se suma la de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien se sumó a la reclamación de la dimisión de la ministra de Sanidad por considerarla «la única solución y salida para devolver la convivencia, el respeto y el ámbito del diálogo» a este departamento tras nueve meses de huelgas. A su juicio, García ha sumido al Ministerio de Sanidad en un escenario de «confrontación».