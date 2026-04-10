El jefe del Sector de Tráfico en Galicia: "Erradicar las muertes en tractor es difícil, llevan toda la vida haciéndolo así"

El accidente ocurrido este jueves en Arzúa, en el que un hombre perdió la vida tras quedar atrapado entre su tractor y un árbol, vuelve a poner el foco una de las lacras en el rural gallego que no logra erradicarse: la elevada siniestralidad asociada al uso de maquinaria agrícola. No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que se repite año tras año y que sitúa a Galicia a la cabeza de España en muertes relacionadas con el tractor.

El jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, reconoce que "erradicar" este tipo de siniestros es «muy difícil». A su juicio, ocurre algo similar a lo que sucede con los peatones de edad avanzada: muchas personas del rural «llevan toda la vida yendo por los mismos lugares y haciendo lo de siempre», y «no son plenamente conscientes —o no quieren asumir—» que con el paso de los años «se pierden reflejos» y disminuye la capacidad de reacción. Esa falta de percepción del riesgo se combina con otro factor determinante: la antigüedad de la maquinaria.

Hidalgo advierte de que buena parte de los tractores implicados en accidentes no se renuevan porque sus propietarios, generalmente mayores, los utilizan únicamente para trabajar pequeñas fincas y consideran que «les llega con el viejo tractor», aunque carezca de sistemas de seguridad modernos. Esa combinación —personas de edad avanzada, maquinaria obsoleta y terrenos complicados— constituye, según el jefe de la Agrupación de Tráfico, un riesgo creciente y difícil de atajar.

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El siniestro ocurrido en Arzúa encaja en ese escenario que preocupa a las autoridades: un rural envejecido, con explotaciones pequeñas y dispersas, donde el tractor sigue siendo una herramienta imprescindible pero, a menudo, también un peligro. Galicia acumula cada año cifras que evidencian la magnitud del problema. La dispersión poblacional, la orografía accidentada, la falta de formación específica y la resistencia a sustituir vehículos antiguos conforman un caldo de cultivo que explica por qué la comunidad continúa liderando las estadísticas de mortalidad por accidentes con maquinaria agrícola.