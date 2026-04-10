El Gobierno eleva el número de menores extranjeros que deberá acoger Galicia a 940

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió este miércoles a las comunidades del PP que dieron plantón a la Conferencia Sectorial para abordar el reparto de menores migrantes que su gesto no iba a impedir que el Real Decreto de capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que determina las plazas que deben tener las distintas comunidades a disposición de la acogida de infancia migrante no acompañada, fuese «de manera inminente al Consejo de Ministros».

Además, en el borrador de ese decreto, que en teoría iba a presentarse ayer en el encuentro que se canceló por falta de quórum, el Gobierno central incrementa hasta los 17.081 chavales, 1.065 más que en la normativa vigente, la capacidad ordinaria del sistema de acogida en las comunidades.

El listado sitúa de quinta por capacidad de acogida a Galicia, con 940 menores, 56 más que los 886 aprobados en el Real Decreto publicado en agosto de 2025. Según el borrador, las comunidades con mayor capacidad ordinaria estarían conformadas por Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829), Madrid (2.471), Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833).

Resto del reparto

Las seguirían Canarias (783 plazas), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742), mientras que regiones con menor población presentan cifras más reducidas, como Navarra (237), Cantabria (206) o La Rioja (114). Finalmente, las ciudades autónomas de Ceuta (29 plazas) y Melilla (30) aparecen con las capacidades más bajas del sistema.

El cálculo de estas cifras se basa en la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas resultante de dividir la población de cada una a 31 de diciembre del 2025, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2025 entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

El borrador también establece que las declaraciones de contingencia migratoria ya vigentes seguirán aplicándose mientras los sistemas autonómicos continúen excediendo tres veces su capacidad ordinaria.

Plantón del miércoles

Este miércoles estaba previsto que se celebrase la Conferencia Sectorial de Infancia para abordar Gobierno y comunidades autónomas la actualización de plazas de menores migrantes no acompañados, entre otros asuntos. Si bien, el encuentro no ha podido llevarse a cabo por falta de «quórum» tras la ausencia de autonomías gobernadas por el PP, a excepción de Ceuta y Canarias.

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Galicia estaba entre las ausentes y la justificación, que alegaron otras autonomías dirigidas por los populares, es que la convocatoria era «ilegal» por haber incluido en el orden del día un punto previamente rechazado por mayoría en el seno del órgano.