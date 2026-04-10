Alfonso Rueda apuesta por captar talento de la Galicia exterior para una comunidad "líder e innovadora"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este jueves la apuesta del Gobierno gallego por captar talento de la Galicia exterior para seguir construyendo una comunidad “líder e innovadora”, durante el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de las Bolsas de Excelencia a la Juventud Exterior (BEME) y del programa Retorna Talento FP correspondientes a este curso.

Ante unos 200 jóvenes y acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y por el de Empleo, Comercio y Emigración, José González, Rueda defendió que “esa Galicia Calidade que queremos hacer entre todos necesita de todo el mundo. Necesita de savia nueva”. Junto a ellos estuvo el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, en el que fue su último acto público antes de ceder el cargo a la nueva rectora, Rosa Crujeiras, que toma posesión este viernes.

En un vistoso acto en el que también los jóvenes pudieron contar su experiencia, el titular del Ejecutivo autonómico subrayó que estas ayudas, puestas en marcha en 2017, buscan dar a los descendientes de gallegos la oportunidad de volver a la tierra de sus padres y abuelos para formarse, pero también la de animarlos a quedarse. “Les interesa que vengáis y que quedéis aquí. Y si tomáis la decisión de volver, que estuvierais aquí, que nos conocierais, que os impregnarais de lo que es ser gallego, de lo que es Galicia, para nosotros ya es ventajoso”, señaló.

El acto de entrega de diplomas se celebró en la Cidade da Cultura. / Cedida

En este sentido, resaltó la importancia de las bolsas BEME, que cada año permiten que alrededor de 250 jóvenes lleguen a Galicia para cursar másteres en las tres universidades gallegas, procedentes de países como Argentina, Uruguay, Cuba, Reino Unido, Francia, Irlanda o República Checa. Rueda puso además el acento en el éxito del programa, al indicar que el 80% de los beneficiarios decide permanecer en Galicia una vez concluidos sus estudios.

Asimismo, recordó que hasta el 30 de abril permanece abierto el plazo de la décima edición de las BEME, la correspondiente al curso 2026/2027, dotada con una inversión de 2,55 millones de euros. Hasta esa misma fecha podrán solicitarse también las ayudas del programa Retorna Talento FP.

La Xunta ha invertido ya más de 15 millones de euros en este programa, que el próximo año alcanzará los 2.000 estudiantes retornados entre las ayudas para estudios postuniversitarios y las destinadas a la Formación Profesional.

Rueda pone deberes al Gobierno central

Rueda también volvió a reclamar al Gobierno central que agilice el reconocimiento de las titulaciones universitarias de los retornados para eliminar obstáculos en su acceso al mercado laboral. “Seguiremos trabajando en las cosas que aún están por solucionar. Trabajando codo a codo con los rectores para conseguir la homologación de títulos”, afirmó.

Además, expresó su deseo de que 2026 no concluya sin que Galicia consiga la competencia para conceder permisos de trabajo a quienes no tienen nacionalidad española.

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“Galicia es una tierra de oportunidades y puertas abiertas”, aseguró el presidente, que incidió en que la comunidad sigue ganando habitantes año tras año sin perder el contacto con la Galicia exterior. “Tan gallego se puede ser viviendo aquí como viviendo fuera. Todos sois talento gallego, todos sois Galicia Calidade y todos construís la Galicia del futuro”, remató.