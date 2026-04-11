Galicia regulará el uso de la IA en la educación: así será la nueva ley para los centros educativos

Poco a poco la inteligencia artificial va abriéndose paso en los centros educativos gallegos, aunque con límites claros. Como cabe esperar, no se dará rienda suelta a que el alumnado le pida al chatbot de turno que le haga los deberes o los trabajos de clase, sino que el que sostenga la varita mágica de la IA no será otro que el propio profesorado. Ante la falta de personal docente suficiente para atender a unas ratios muy elevadas y con menores que no son copias unos de otros y necesitan una atención diferente, la Xunta ve en las nuevas tecnologías y en la IA el refuerzo más idóneo para personalizar el aprendizaje según cada alumno o detectar de forma temprana posibles dificultades educativas.

Por ello, el Ejecutivo gallego prepara una nueva ley de educación digital con la que se dote a los centros educativos de este tipo de recursos, prohibiendo, también, que las decisiones académicas dependan únicamente de sistemas automatizados. Así lo anunció este sábado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante la inauguración del congreso Intelixencia Artificial e Educación. Da comprensión técnica ao impacto humano, celebrado este sábado en Santiago ante unos 800 docentes. El objetivo es aprovechar el potencial de estas tecnologías sin perder el componente humano del proceso educativo, teniendo en cuenta que «la inteligencia artificial nos permite adecuar contenidos a las características del alumnado y generar procesos de aprendizaje personalizados», según señaló el titular de Educación.

La normativa, que se espera aprobar antes de que finalice 2026, incluirá un capítulo específico dedicado a regular el uso de la IA tanto en las formas de enseñar como en los propios centros educativos. «Es muy importante que sepamos sus límites y potencialidades», apuntó Rodríguez, En ese sentido, Galicia aspira a situarse entre las primeras comunidades en establecer un marco legal detallado para estas herramientas en el ámbito educativo, lo que le confiere un carácter «pionero» a la normativa. Este fue uno de los anuncios realizados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate de Estado de la Autonomía, celebrado esta semana.

El conselleiro de Educación cree que sus potencialidades son «enormes» y, entre ellas, ha destacado las que se refieren a la atención a la diversidad. Eso sí, ha matizado que la introducción de la tecnología y la IA en el proceso educativo debe estar «siempre supeditado a las personas». Por ello, recoge la Consellería, desde el inicio se emprendió una fase previa de participación y diálogo con la implicación de expertos de «reconocido prestigio» en la materia, así como cincuenta docentes y colectivos profesionales que representan a profesorado especializado de diversos ámbitos.

«No podrá sustituir la intervención directa del profesorado»

En un contexto de clases y grupos cada vez más heterogéneos, la IA se consagra como una «herramienta muy útil» a la hora de ayudar y adecuar contenidos y actividades específicas a las necesidades individuales de cada niño, permitiendo que cada alumno avance a su propio ritmo sin perder el seguimiento del docente. La Xunta abre la puerta a que la inteligencia artificial se use para proporcionar recursos adaptados, ayudar a detectar dificultades, adaptar materiales de apoyo como contenidos multimedia, ejercicios personalizados, traducciones o propuestas de proyectos, siempre bajo la supervisión del maestro.

La futura ley también establecerá límites estrictos. Los usos prohibidos abarcarán la toma de decisiones académicas, organizativas y administrativas basadas en resultados generados solo por inteligencia artificial. «En ningún caso, estos sistemas podrán sustituir la intervención directa del profesorado ni su capacidad de decisión», explica la Consellería de Educación. De igual modo, quedará prohibido su uso para predecir, clasificar o identificar neurotipos o condiciones cognitivas del alumnado como pueden ser, a modo de ejemplo, casos de TEA o TDAH, entre otros, que precisan de avales de profesionales del ámbito sanitario y psicopedagógico. También se prohibirá el uso de sistemas de IA que impliquen reconocimiento facial, análisis emocional, seguimiento biométrico o cualquier forma de control automatizado del comportamiento, atención o rendimiento del alumnado que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales.

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Con todo, se permitirá su «apoyo» para la evaluación y tutorización asistida en el caso de ejercicios automatizables con respuestas predeterminadas o autocorregibles, como los tipo test. En todo caso, los docentes tan solo podrán emplear sistemas de IA homologados y autorizados por la Consellería, que elaborará un catálogo.