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Surfistas rescatan en Malpica a un padre y su hija arrastrados por la corriente

Ha ocurrido este vienres en la playa de Area Maior

Area Maior

Area Maior / Turismo de Galicia

Europa Press

Un padre y su hija han sido rescatados por surfistas después de que la corriente marina los arrastrase en la playa Area Maior de Malpica de Bergantiños (A Coruña). El incidente, que sucedió en la tarde del viernes, se saldó sin heridos.

Alrededor de las 18.15 horas, según ha confirmado el 112 Galicia, un particular alertó de que un hombre y una menor estaban siendo llevados por la corriente en la playa malpicana de Area Maior. Entonces, avisó de que iba a intentar efectuar su rescate con tablas de surf.

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Igualmente, la central de emergencias comunicó el aviso a Salvamento Marítimo, así como a la Policía local, a la Guardia Civil, a Protección civil y al 061. Finalmente, informaron de vuelta de que ya habían sido rescatados y fuera de peligro. Tampoco necesitaron asistencia sanitaria.

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