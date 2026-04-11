La vicepresidenta Aagesen pide «máxima precaución» ante una temporada de incendios que puede ser «complicada»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido este viernes «máxima precaución» ante una temporada de incendios que puede ser «complicada».

«Es cierto que todo ese tren de borrascas y todas las precipitaciones que hemos visto a principios de año nos dan señales donde hoy me gustaría transmitir un mensaje de máxima precaución ante un contexto en el cual puede ser también un verano o una temporada de incendios complicada», ha advertido.

Los incendios forestales han consumido un total de 16.137 hectáreas (ha) en España hasta el 1 de abril, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esta cifra supone el 27,4% del total de la superficie que ha ardido en toda la Unión Europea (UE), donde se han quemado un total de 58.862 ha.

El año pasado, la mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto, cuando en cuestión de un mes se quemaron más de 150.000 (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).

Más allá de ello, Aagesen ha señalado que el ministerio lleva ya «semanas» enviando operativos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) a distintas comunidades autónomas.

Los incendios registrados esta semana en el área de Vigo y en Carballo han dejado algo más que imágenes de humo a las puertas de abril. Han activado una señal de alerta sobre el verdadero estado del monte gallego porque, aunque las lluvias del invierno han recargado el suelo y todavía mantienen reservas de agua en los árboles vivos, el riesgo de fuego lleva aumentando desde marzo por un factor menos visible, pero decisivo, que es el secado del combustible muerto acumulado en el bosque y su nula capacidad para retener humedad.

Ese es el principal mensaje que dejan los datos analizados en las provincias gallegas a partir del visor ForestDrought del CREAF y del Laboratori Forestal Català, una herramienta que modeliza el balance hídrico forestal y diversos índices de riesgo de incendio. El sistema permite observar una paradoja que ayuda a entender lo ocurrido estos días en Galicia: el bosque puede seguir húmedo en su parte viva y, al mismo tiempo, empezar a volverse más inflamable por la pérdida de humedad en hojas secas, ramas caídas y árboles muertos del año pasado, así como en restos calcinados que aún permanecen en el monte tras la oleada de incendios de 2025.