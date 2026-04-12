Los precios del diesel y la gasolina y las bonificaciones del billete duplican la cifra de viajeros que usan el autobús en Galicia

El precio de los combustibles se ha disparado en el último mes y medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero el alza es una constante, aunque no tan exagerada como ahora, desde el conflicto bélico de Ucrania, iniciado por Rusia en febrero de 2022. Esto se ha notado en el transporte en una doble vertiente. Por una parte, las empresas se ven más castigadas por el incremento de sus costes de explotación. Y por otra, los particulares acuden más a los servicios públicos para desplazarse con el objeto de ahorrar en la factura energética. Esto, unido a las bonificaciones en el precio del billete, ha llevado a que en Galicia se duplicara el número de viajeros que usan el autobús interurbano (el de competencia autonómica), pasando de los 16,6 millones registrados en 2016, a los 27,5 en 2024, con la previsión de que en 2025 se superen estas cifras.

La evolución del transporte público por carretera en Galicia refleja así con claridad uno de los efectos visibles de la escalada energética: cuando llenar el depósito de los vehículos privados supone un golpe al bolsillo, el autobús (además del tren), gana terreno como alternativa cotidiana. No se trata solo de una respuesta a la escalada de precios de los combustibles, sino que la opción del transporte público es una tendencia iniciada en 2016 que en 2022, justo con el inicio de la guerra de Ucrania, pegó un estirón muy notable.

Hace diez años, según los datos de la Memoria del Plan de Transporte Público de Galicia, el número de viajeros era de 13,66 millones (sin contar los escolares), para llegar a los 14,3 en 2021. Y fue con la guerra de Rusia contra Ucrania cuando se pegó el salto, debido, precisamente, al precio de los combustibles.

En ese año se llegó a los 20 millones de viajeros, para subir en 2023 a los 24,8 millones y llegar a 2024 (último año cerrado) con 27,5 millones. Hasta julio de 2025 iban otros 14 millones.

«A partir de enero de 2022 resulta relevante considerar el impacto del aumento del precio del combustible en el contexto de la guerra de Ucrania, situación que pudo contribuir al aumento de la demanda del transporte público», explica la Xunta en la memoria.

Pero no solo influyó esto. «Además, es de suma importancia destacar la implantación de un descuento temporal y adicional del 50% en las tarifas a partir del 1 de septiembre de 2022, hecho que generó un significativo incremento en la demanda del transporte público», continúa la Xunta.

Una parte importante del número de viajeros corresponde al que utiliza el transporte escolar, ahora integrado en el mapa de rutas convencionales, y que es usado por personas que bajo demanda previa —y si hay plazas libres— se suben a los buses que llevan a los alumnos a sus respectivos centros educativos.

En 2017 apenas lo utilizaron 20.300 personas, pero en 2024 se superó el millón de usuarios. Los otros 26,5 millones son los que viajan en los autobuses regulares.

El encarecimiento del gasóleo y la gasolina ha colocado a las empresas concesionarias en una posición un tanto delicada, ya que el combustible constituye uno de los principales capítulos de gasto de explotación, de modo que cada subida repercute de forma directa en su estructura de costes. A ello se suma la dificultad de absorber ese impacto en servicios públicos sometidos a condiciones tarifarias y contractuales determinadas, lo que estrecha márgenes y obliga a hacer más eficiente la explotación de las rutas.

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El precio estipulado por la Xunta en los contratos apenas cubre el 65% del desembolso que tienen ahora las concesionarias. Por eso el Gobierno gallego decidió articular una serie de ayudas para compensar a estas compañías de autocar por el mayor gasto en carburantes. Desde marzo de 2022 lanzó varias órdenes de ayudas que permitieron inyectar casi 18 millones de euros a las concesionarias.