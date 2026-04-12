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Muere un hombre de 62 años en una salida de vía en la N-525 a su paso por San Cibrao das Viñas

El siniestro se produjo a las 06:20 horas en el punto kilométrico 227,5, en sentido creciente, tras impactar el turismo contra una glorieta y salirse por el margen derecho

Accidente en San Cibrao das Viñas en el que perdió la vida un hombre de 62 años.

Accidente en San Cibrao das Viñas en el que perdió la vida un hombre de 62 años. / G. C.

R. O.

Un hombre de 62 años, vecino de Ourense, ha fallecido este domingo en un siniestro vial registrado en la N-525, a la altura del punto kilométrico 227,5, en el término municipal de San Cibrao das Viñas (Ourense).

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 06:20 horas, en sentido creciente, cuando un turismo Audi Q3 sufrió una salida de vía por el margen derecho después de impactar contra una glorieta y volcar posteriormente.

La víctima era el conductor del vehículo y único ocupante del turismo. Como consecuencia del siniestro, resultó fallecido en el lugar.

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Hasta la zona se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ourense y el Equipo de Investigación de Ourense, además de urgencias médicas, que actuaron en el lugar de los hechos.

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