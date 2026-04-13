La evaluación de diagnóstico se estrena con «problemas»: el BNG denuncia «caos» y la Xunta lo reduce a cuestiones «puntuales»

Las evaluaciones de diagnóstico de la Lomloe, que examinan la evolución del alumnado a mitad de etapa en Primaria (4º) y ESO (2º) arrancaron este lunes entre los más mayores, con la Lingua Galega como protagonista y con dificultades en la aplicación digital de las pruebas, una novedad de este curso que fue ensayada, pero que, aun así, dejó un rastro de «caos».

Así lo denunció el BNG. Las dificultades incluso provocaron que hubiese centros que «desistieran» de su realización, según la Confederación Anpas Galegas. Con todo, desde la Consellería de Educación defendieron que se trató de «un problema puntual, quel os técnicos atendieron prestando el apoyo necesario a los afectados».

La diputada nacionalista Cristina Fernández Dávila presentó una iniciativa en el Parlamento gallego para exigir a la Consellería de Educación la revisión «urgente» del modelo de las pruebas de diagnóstico, porque, denunció, están generando «un caos organizativo y pedagógico» debido a su implantación en versión digital. Ese «caos», que la Xunta redujo a un «problema puntual», suscitó también la «preocupación» de las anpas agrupadas en la Confederación Anpas Galegas. En un comunicado mostraron su «indignación» por lo que consideran «falta de previsión» en el desarrollo de las evaluaciones por parte de la Administración autonómica.

Problemas «técnicos»

Las anpas aseguran que «desde primera hora» de la mañana recibieron avisos de problemas «técnicos» que «retrasaron» y «complicaron» las pruebas. Entre otros fallos, reseñan algunos de conexión sin asistencia técnica» en»algunos casos o problemas de lentitud. Dado el carácter de esta evaluación, que las familias reivindican como «necesaria» para la mejora educativa, exigen que se pongan los medios para llevarlas a cabo sin contratiempos.

A «graves carencias materiales y de formación» que evidencian las pruebas aludió también Cristina Fernández Davila, desgranando que faltan ordenadores «suficientes» en los centros para todo el alumnado que debe examinarse simultáneamente o los problemas de conexión también mencionados por las familias. Respecto a la cuestión de los equipos, la Consellería asegura que las pruebas se hacen en turnos para interferir «lo menos posible en la actividad de los centros», por lo que proclaman que los equipos informáticos «son suficientes».

También responden desde la Xunta a otro de los peros puestos por el BNG, que señala la falta de competencias digitales en el alumnado de 4º de Primaria, que, según el propio currículo, no emplea habitualmente medios digitales hasta 5º, lo que a su juicio transforma la evaluación «en un obstáculo técnico y no en una herramienta pedagógica». En ese sentido, fuentes de Educación aseguran que las pruebas de esa etapa, que se realizarán la semana que viene, están «adaptadas» a las competencias de los niños de esa edad.

Noticias relacionadas

En lo relativo a la falta de información que censura el BNG, la Xunta asegura que los centros recibieron «toda la necesaria» y aludieron a las pruebas piloto celebradas el pasado año.