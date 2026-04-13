Cinco detenidos por una trama de robo de caballos en O Barbanza: sustrajeron más de 70 y mataron a cinco a tiros

La Guardia Civil ha destapado en la sierra de O Barbanza, en A Coruña, una presunta trama de robo de ganado equino que se salda con cinco detenidos, más de 70 caballos sustraídos y cinco animales abatidos por disparos. Los arrestados, vecinos de Boiro, Caldas de Reis, Barro y Meis, están investigados por delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte.

La investigación, enmarcada en la operación Besteiros, arrancó tras detectarse la desaparición continuada de reses en distintas zonas de pasto de la comarca. Según la Guardia Civil, el grupo actuaba de forma coordinada: robaba los animales y los introducía después en el circuito de venta a través de miembros de una asociación ganadera.

Para dificultar su identificación y evitar que pudiesen ser reconocidos por sus dueños, los implicados alteraban las marcas de las orejas de los caballos. Lo hacían, según el Instituto Armado, practicando nuevas muescas sobre las originales y sin ningún tipo de control veterinario, una manipulación que comprometía el bienestar de los animales y entorpecía su rastreo.

Durante las pesquisas, los agentes confirmaron además la muerte de cinco caballos por impactos de arma de fuego. En el operativo fueron intervenidas cinco escopetas de caza que, supuestamente, habrían sido utilizadas por uno de los investigados para efectuar los disparos.

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La operación concluyó con la recuperación y devolución de las reses a sus propietarios en los municipios de Boiro, Porto do Son y Lousame. Los cinco detenidos quedaron en libertad tras declarar en las dependencias de la Guardia Civil de Boiro, mientras que las diligencias ya han sido remitidas al juzgado de guardia de Ribeira.