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Galicia prohibirá a los profesores grabar las clases sin permiso y difundir exámenes en redes sociales

La Xunta prevé aprobar la futura Lei de Educación Dixital antes de que acabe el año

Se limita el uso pedagógico de smartphones a partir de 3º de la ESO

También prohíbe a estudiantes o familiares grabar las clases sin permiso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes. / Xoan Álvarez

Noela Vázquez Dosil

Santiago

La futura Lei de Educación Dixital de Galicia prohibirá, entre otras cuestiones, la grabación de clases sin autorización, tanto presenciales como online, y la difusión de los exámenes de los alumnos en redes sociales. Se trata de una de las novedades anunciadas este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tras la reunión del Consello de Goberno informó de que el anteproyecto texto normativo saldrá en los próximos días a exposición pública para remitirlo al Parlamento gallego para su aprobación definitiva antes de que acabe el año.

De este modo, los profesores no podrán difundir imágenes, audios o «cualquier información» de sus alumnos, bien sea en actividades escolares o extraescolares, prohibición que se aplicará también a los exámenes y fichas de actividades. Se acabarán así los vídeos en los que los profesores hablan con sus alumnos detrás de cámara y se escucha su voz, aunque no se vea la cara de los menores, o en los que comparten las respuestas graciosas o erróneas que sus estudiantes ponen en los exámenes, aunque no se vean sus nombre. Acciones que en sí mismas no parece que supongan un problema, pero sí pueden vulnerar los derechos de imagen y la privacidad de los jóvenes.

Además, excepto en casos en los que se haya concedido una autorización expresa, «ningún alumno, familiar o persona ajena al centro podrá grabar una clase y luego difundirla a través de Whatsapp, Internet o redes sociales», ha explicado el presidente. Habrá, eso sí, «excepciones en casos muy concretos», continuó el presidente, que puso como ejemplo el caso de un alumno con discapacidad visual que quiera grabar la clase para poder seguirla después en casa o clases de instrumentos en conservatorios musicales. El incumplimiento de esta prohibición podría conllevar acciones correctoras o sanciones cuando se considere que vulneran la privacidad, imagen u otros derechos de los miembros de la comunidad escolar.

Además, con esta norma «Galicia se convertirá en la primera comunidad en regular el uso de la inteligencia artificial en la educación», señaló Rueda, y también en regular el «derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo». Asimismo, continuó el presidente, se extenderá a los entornos digitales con fines educativos y habilitados por la Administración la condición de autoridad pública del profesorado, igual que en las aulas físicas, y el uso de los teléfonos móviles con fines pedagógicos se permitirá únicamente a partir de 3º de la ESO, en vez de permitirlo en todas las etapas, como se hacía hasta ahora.

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Finalmente, esta ley, celebró el mandatario autonómico, consolidará «todavía más el modelo de educación híbrido, combinando las nuevas tecnologías con los soportes de toda la vida». «El objetivo no es introducir la tecnología por el hecho de introducirla, por muchos avances que suponga, pero tampoco renunciar a ella», sino emplearla para mejorar la calidad docente. En esta línea, recordó que Galicia ya fue la primera autonomía en prohibir el uso de smartphones en los centros educativos y ha propuesto contratos voluntarios con las familias para limitar su uso fuera del horario escolar.

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