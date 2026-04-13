Los pisos turísticos se comen el mercado en Galicia: ya rozan la mitad de todas las plazas y tienen un 130% más de camas disponibles que hace cinco años

El mapa del alojamiento en Galicia cambia a toda velocidad. Los pisos turísticos crecen como nunca —132% más en apenas un lustro— y ya representan casi la mitad de todas las plazas de alojamiento en la comunidad, pese a que el conjunto del sector solo avanzó un 45%. El turismo rural, en cambio, pierde fuelle y ve reducir su capacidad ante el tsunami de las viviendas de uso turístico. Actualmente, Galicia ofrece más de 151.000 camas en pisos vacacionales, frente a las casi 65.000 de hace cinco años, lo que supone una media de 55 plazas por cada 1.000 habitantes, cuando en 2021 eran 24, según el análisis del informe sobre alojamientos turísticos en Galicia correspondiente a este mes de abril que acaba de publicar la Xunta.

Hace cinco años, las camas en pisos turísticos representaban el 30,4% del total; hoy ya rozan la mitad, con un 48,7%. En cuanto a la oferta de establecimientos, suponían el 76% y ahora son diez puntos más: un 86,2%. Los hoteles suman más de 59.200 plazas —apenas una de cada cinco del conjunto autonómico—. Aunque también crecieron, un 4,4% en cinco años, su evolución queda muy lejos del boom de los pisos turísticos. Las pensiones superan las 26.500 plazas, un 14,5% más que hace un lustro y alrededor del 9% del total en Galicia. Mientras, el turismo rural se queda en poco más de 6.600 plazas, un 3% menos que en 2021 y solo un 2,1% de la oferta gallega. También retroceden los apartamentos turísticos, que cuentan hoy con algo más de 10.300 camas, casi un 5% menos.

En conjunto, la comunidad dispone de más de 32.000 establecimientos turísticos —frente a los poco más de 16.000 de hace cinco años— y supera las 310.000 camas, cuando en 2021 no llegaban a 214.000.

Concellos

La mayor concentración de plazas turísticas se da en el litoral, con las excepciones de Lugo, Ourense y parte del Camino Francés. El grueso se localiza en Sanxenxo (11,1%), seguido de Vigo (5,4%), Santiago (5%), O Grove (3,7%) y A Coruña (3,6%). Hace cinco años, Sanxenxo reunía el 12,5% del total autonómico; Santiago, el 7,3%; O Grove, el 4,1%; Vigo, el 3,8%; y A Coruña, el 3,3%.

Sanxenxo es el concello estrella en viviendas de uso turístico, con más de 17.000 plazas, seguido de Vigo (9.608), A Coruña (6.456) y O Grove (4.618). Por debajo de la barrera de los 3.000 se sitúan Foz (3.761) y Cangas (3.528). En todos estos municipios, la cifra supera ampliamente la oferta hotelera: en Sanxenxo hay más de 8.200 camas en hoteles; en Vigo, casi 5.000; y en A Coruña, 3.630.

Demanda, rentabilidad y perfil

El crecimiento de los pisos turísticos en Galicia responde, en gran medida, a la concentración de la demanda en áreas urbanas y costeras, donde el turismo ha experimentado un fuerte repunte. Ciudades como Vigo, A Coruña o Santiago atraen un flujo creciente de visitantes que buscan estancias cortas, flexibles y con precios competitivos. Este patrón encaja mejor con el modelo de piso turístico que con el hotelero tradicional. Además, la marcada estacionalidad del turismo gallego —muy concentrado en verano y en eventos puntuales como el Xacobeo— incentiva a los propietarios a optar por un formato que permite maximizar ingresos en picos de demanda sin asumir los costes fijos de un alojamiento reglado.

La rentabilidad comparada es otro factor clave. En muchas zonas, especialmente en las ciudades, el alquiler turístico ofrece ingresos superiores al alquiler residencial, lo que ha empujado a propietarios e inversores a transformar viviendas en alojamientos turísticos. Este desplazamiento del uso residencial hacia el turístico ha sido más rápido que la capacidad de respuesta normativa, generando un entorno favorable para la expansión del sector. El resultado es un crecimiento acelerado que supera ampliamente el del resto de modalidades de alojamiento, que requieren inversiones mayores y plazos más largos para ampliarse.

El retroceso del turismo rural también ayuda a explicar el auge de los pisos turísticos. Muchos establecimientos rurales arrastran problemas estructurales: envejecimiento de propietarios, falta de relevo generacional, costes de mantenimiento elevados y una demanda que, aunque estable, no crece al ritmo del turismo urbano. Frente a ello, los pisos turísticos ofrecen una barrera de entrada baja y una gestión más flexible. La caída de plazas rurales no solo libera parte de la demanda, sino que también altera el equilibrio del mercado, reforzando el peso de las modalidades más dinámicas.

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El perfil del visitante que llega a Galicia ha cambiado. Crece el turismo joven, internacional y digitalizado, que prioriza autonomía, privacidad y experiencias personalizadas. Este tipo de viajero se siente más atraído por apartamentos y pisos turísticos que por alojamientos tradicionales. Plataformas digitales de reserva han facilitado este cambio, reduciendo fricciones y ampliando la visibilidad de la oferta. La consecuencia es un desplazamiento progresivo hacia formatos más flexibles, que encajan mejor con las expectativas del turista contemporáneo.