Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Defensa se abre a transferir parte de los terrenos del cuartel de AgrelaEn huelga de hambre para que atiendan las necesidades de su hijoEl ascenso histórico del Fabril de Manuel PabloLa crónica del Huesca 1 - 1 DéporLa parada de buses de Entrejardines se trasladaAmor a dos ruedas en A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Continúa la inestabilidad atmosférica con lluvias, cielos nubosos y alerta amarilla en el mar durante las primeras horas

Varias personas con paraguas en un día lluvioso en A Coruña.

Varias personas con paraguas en un día lluvioso en A Coruña. / LOC

RAC

Este lunes A Coruña se mantiene en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con circulación del oeste que acerca humedad y alguna línea de inestabilidad.

La jornada será de cielos nubosos con lluvias de escasa intensidad, con temperaturas que experimentarán un ascenso entre ligero y moderado. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 16 grados.

Las olas serán todavía altas al inicio del día, con aviso amarillo hasta las seis de la mañana ya que llegarán a los 4 y 5 metros.

El viento soplará de componente oeste flojo con intervalos moderados.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • Lugo 3°C 13°C
  • Vigo 9°C 16°C
  • Ferrol 8°C 15°C
  • Santiago 5°C 13°C
  • Pontevedra 7°C 15°C
  • Ourense 4°C 16°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
  2. 120 años de una tarta única en A Coruña: 'La hacemos igual que mi bisabuelo
  3. Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro
  4. La odisea de una familia vulnerable en Culleredo para encontrar piso: 'No nos importaría tener que dejar de comer si eso significa que tenemos un techo para los niños
  5. Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña
  6. Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
  7. Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
  8. De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día

La actividad inmobiliaria y la escalada de precios da a la Xunta una recaudación en impuestos como nunca antes: 431 millones de euros

El Noroeste se une por encima de las siglas para pedir el fin de las autopistas de peaje, que la Comisión Europea considera irregulares

El Noroeste se une por encima de las siglas para pedir el fin de las autopistas de peaje, que la Comisión Europea considera irregulares

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

De Galicia a Gaza: diez gallegos participan en la flotilla solidaria hacia Palestina

De Galicia a Gaza: diez gallegos participan en la flotilla solidaria hacia Palestina

El forense del accidente de Angrois o el caso Asunta recapitula: «En una autopsia no estoy delante de una persona, estoy delante de un caso»

El forense del accidente de Angrois o el caso Asunta recapitula: «En una autopsia no estoy delante de una persona, estoy delante de un caso»

Sin fecha el decreto de la Xunta que modificará el horario de atención de los PACs y provocará cambios en 4 de las 7 áreas sanitarias

Sin fecha el decreto de la Xunta que modificará el horario de atención de los PACs y provocará cambios en 4 de las 7 áreas sanitarias

El encarecimiento de los combustibles y las bonificaciones del billete duplican la cifra de viajeros que usan el autobús en Galicia

El encarecimiento de los combustibles y las bonificaciones del billete duplican la cifra de viajeros que usan el autobús en Galicia

Muere un hombre de 62 años en una salida de vía en la N-525 a su paso por San Cibrao das Viñas

Muere un hombre de 62 años en una salida de vía en la N-525 a su paso por San Cibrao das Viñas
Tracking Pixel Contents