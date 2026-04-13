¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Continúa la inestabilidad atmosférica con lluvias, cielos nubosos y alerta amarilla en el mar durante las primeras horas
Este lunes A Coruña se mantiene en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con circulación del oeste que acerca humedad y alguna línea de inestabilidad.
La jornada será de cielos nubosos con lluvias de escasa intensidad, con temperaturas que experimentarán un ascenso entre ligero y moderado. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 16 grados.
Las olas serán todavía altas al inicio del día, con aviso amarillo hasta las seis de la mañana ya que llegarán a los 4 y 5 metros.
El viento soplará de componente oeste flojo con intervalos moderados.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- Lugo 3°C 13°C
- Vigo 9°C 16°C
- Ferrol 8°C 15°C
- Santiago 5°C 13°C
- Pontevedra 7°C 15°C
- Ourense 4°C 16°C
- Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
- 120 años de una tarta única en A Coruña: 'La hacemos igual que mi bisabuelo
- Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro
- La odisea de una familia vulnerable en Culleredo para encontrar piso: 'No nos importaría tener que dejar de comer si eso significa que tenemos un techo para los niños
- Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña
- Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
- Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
- De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día