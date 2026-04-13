¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este lunes A Coruña se mantiene en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con circulación del oeste que acerca humedad y alguna línea de inestabilidad.

La jornada será de cielos nubosos con lluvias de escasa intensidad, con temperaturas que experimentarán un ascenso entre ligero y moderado. Los termómetros se moverán entre los 10 y los 16 grados.

Las olas serán todavía altas al inicio del día, con aviso amarillo hasta las seis de la mañana ya que llegarán a los 4 y 5 metros.

El viento soplará de componente oeste flojo con intervalos moderados.

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