El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850

Ni siquiera los precios históricos que se pagan hoy por la carne de vacuno en Galicia son reclamo suficiente para llevar jóvenes a las granjas. Esa es la realidad, por contradictoria que pueda parecer, que pinta el informe O sector do vacún de carne en Galicia, publicado por la Fundación Juana de Vega. Los ganaderos cobran más que nunca por sus reses, pero eso no es suficiente para mantener las explotaciones, profesionalizarlas, darles más dimensión y blindar su futuro con gente joven. En consecuencia, siguen cerrando granjas y baja la producción, lo que a su vez tensiona un mercado que demanda carne y que, al tener cada vez menos suministro, sube los precios. Y en esa espiral diabólica se mueve hoy un sector clave para el campo gallego.

Los precios de la carne en canal cerraron 2025 en cifras inéditas e históricas tras dispararse un 32% en un año, al pasar de 6,10 euros a 8,05 euros por kilo. Es una tendencia que lleva tiempo y que se ilustra a la perfección con este ejemplo: un productor que cobraba por un becerro tipo de 230 kilos unos 830 euros en 2021, en el primer año tras la pandemia, cobra hoy 1.850 euros por el mismo ejemplar, más del doble.

El estudio apunta como principal causa a un escenario "marcado por una fuerte tensión entre oferta y demanda", una dinámica que no es exclusiva de Galicia al producirse también a nivel europeo. El sector gallego se mantiene como el principal en explotaciones de vacuno de carne en España, el 23% del total, pero con una producción de menor que una década antes y con una pérdida del 24% de explotaciones desde 2021.

Galicia tiene de media 12 vacas por granja / Cedida

Muchas explotaciones pero pequeñas

La radiografía gallega del vacuno de carne es igual que la del lácteo hace unos años: muchas explotaciones pero pequeñas. Así, el liderazgo de Galicia "se sustenta en un modelo productivo muy fragmentado y con un tamaño medio reducido, con alrededor de 12 vacas nodrizas por explotación, muy por debajo de otras comunidades como Castilla y León (50) o Cataluña (45)", apuntan en Juana de Vega.

También caen a cerca de la mitad los cebaderos en los últimos años (-47%), "lo que evidencia un proceso de ajuste estructural más intenso que en el conjunto del Estado". Esta realidad "limita la capacidad de generación de rentabilidad y acentúa la vulnerabilidad del sector frente a este nuevo contexto de mercado", subraya la Fundación Juana de Vega.

Pese a ello, el sector gestiona en torno a 200.000 hectáreas de territorio en la comunidad gallega, un trabajo fundamental por ejemplo con la lucha contra los incendios y la despoblación del rural. Juana de Vega habla de un sector "clave" y de "importancia estratégica" desde el punto de vista económico y ambiental, al ser pieza clave en la conservación de los llamados paisajes mosaico que frenan las llamas.

Diez cifras clave 200.000 HECTÁREAS Superficie gestionada por el sector del vacuno de carne en Galicia. +23,12% Peso de Galicia en el contexto nacional; somos la principal comunidad en número de explotaciones de vacuno de carne en España. 1ª POSICIÓN Tanto en explotaciones de producción y reproducción como en cebaderos. +32% Incremento del precio de la carne en canal (ene 2025 – ene 2026). 12 VACAS NODRIZAS POR EXPLOTACIÓN Tamaño medio de las granjas en Galicia, frente a las 50 vacas de Castilla y León. 8,05 EUROS/KILO Precio actual de la carne de vacuno en canal. +123% Incremento del valor de un becerro tipo (2021–2026). 1.850 EUROS Valor actual de un ternero de 230kg (830 euros en 2021). -24% Reducción de las explotaciones de producción y reproducción desde 2021. -4,39% Caída de la producción de carne de vacuno en la UE (2016–2024).

Vacuno de carne en Galicia / Cedida

Los retos del sector

El estudio identifica como uno de los principales riesgos estructurales la falta de relevo generacional, "agravada por las importantes barreras de entrada al sector". No es fácil montar una explotación de cero por el elevado coste del ganado, ya que las vacas están en precios históricos; en encarecimiento de la inversión a nivel de obras e infraestructuras y, por último, la complejidad burocrática. Todo ello "dificultan la incorporación de nuevos productores", concluye el estudio.

Por eso, incluso en un escenario de precios elevados y alta rentabilidad como el actual, el sector presenta una capacidad muy limitada para aumentar la producción en el corto plazo. "Esta restricción viene determinada, en gran medida, por el propio ciclo productivo del vacuno de carne, ya que la incorporación de nuevas vacas nodrizas y su entrada en producción requiere alrededor de tres años, lo que impide una respuesta rápida de la oferta ante el actual contexto de precios elevados", detalla. Eso augura que los precios elevados se mantendrán en un horizonte temporal de varios años.

Otro riesgo para las explotaciones gallegas está en el tratado con Mercosur. La "asimetría regulatoria" que puede derivar del acuerdo comercial entre la UE y Suramérica puede abrir la puerta a la entrada de carne de vacuno de fuera a precios reducidos que también tire por los suelos el mercado gallego. Sin olvidar también el contexto geopolítico actual, que amenaza con disparar los costes de carburantes, transporte y alimentación.

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"En conjunto, el sector del vacuno de carne en Galicia se enfrenta a un escenario complejo, en el que la caída de la oferta coincide con una demanda firme y con una capacidad limitada de respuesta productiva", argumentan. "La continuidad del sector dependerá, en gran medida, de su capacidad para incorporar nuevos productores, superar las barreras de entrada y adaptarse a un contexto económico, sanitario y geopolítico cada vez más exigente", concluye la Fundación Juana de Vega.